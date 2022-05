Băuturile pe care Regina Letizia nu le consumă. Secretul aflat abia acum, refuză să mănânce și multe alimente

Regina Letizia a Spaniei afișează mereu elegantă la fiecare ieșire publică. Regina are o silueta zveltă și arată mult mai tânără decât vârsta pe care o are: cei 49 de ani. Care este secretul ei? Are o dietă pe care o ține cu strictețe, face sport și evită anumite alimente și băuturi. Iată cum se menține în formă regina Letizia.

Băuturile pe care Regina Letizia nu le consumă

Regina Letizia a fost criticată de-a lungul timpului pentru că ar fi prea slabă, însă aceasta a spus că mănâncă mult, însă că acesta este felul ei. În ce privește regimul alimentar, ea este adepta dietei Perricone, care încurajează consumul de alimente ce reduce inflamația. Dieta, creată de medicul dermatolog Nicholas, ar avea și proprietăți anti-îmbătrânire și beneficii multiple pentru piele.

Dieta Perricone se bazează pe alimente bogate în nutrienți și proteine ​​slabe. În această dietă, peștele de apă dulce, cum ar fi somonul, care este bogat în acizi grași omega-3, ar trebui consumat din abundență, precum și alimente crude, bogate în antioxidanți, cum ar fi fructele de pădure.

Astfel, spre exemplu, un mic dejun tipic pentru regina Letizia ar putea fi un smoothie proaspăt, urmat de o omletă cu albuș de ou și somon afumat.

La prânz și la cină, regina optează pentru salate, legume la grătar și… mai mult pește. Cei care țin dieta Perricone beau până la 3 litri de apă pe zi. De asemenea, ceaiul verde este recomandat datorită proprietăților antioxidante.

Regina Letizia nu consumă alcool, dar nici cafea. Conform Healthline, evitarea alcoolului poate fi o modalitate eficientă de a pierde în greutate, deoarece băuturile alcoolice sunt în general bogate în calorii.

Regina Spaniei evită, de asemenea, zaharurile rafinate. În plus, ca și adeptă a dietei Perricone, regina Letizia evită și grăsimile saturate, pâinea, pastele, carnea de vită și brânzeturile tari.

Regina Letizia, adepta exercițiilor fizice

Dar, pentru a-și menține forma corpului, Letizia urmează și un regim strict de exerciții fizice. Fostul său antrenor personal, José Ignacio Hernández-Coronado, a dezvăluit:

„Regina practică exerciții cu greutăți o dată la două zile. Dacă Regele este liber, se alătură rutinei sale de gimnastică.”

Letizia cheltuiește o parte din salariul ei anual (care este de 139.610 de euro) pe fitness, investind în: antrenor personal, cursuri de yoga, lecții de Zumba și echipamente de gimnastică.

De când s-a căsătorit cu soțul ei, regele Felipe al VI-lea, în anul 2004, regina Letizia a Spaniei a devenit una dintre cele mai populare figuri regale din lume și una dintre cele mai stilate.