Băutura care are beneficii incredibile pentru frumusețe. Ce recomandă specialiștii

Există multe băuturi care aduc beneficii asupra organismului uman, iar ceaiul de urzici este una dintre acestea, conform specialiștilor. Ce beneficii are, de fapt, ceaiul de urzici?

Beneficiile ceaiului de urzici

Urzica este o plantă cunoscută pentru proprietățile sale medicinale, printre care se numără: proprietăți antibacteriene, antifungice, astringente și antiinflamatoare. De asemenea, urzicile sunt bogate în vitamina A, B, C și K, având și cantități importante de caroten și fier.

Ceaiul de urzici menține sub control nivelul zahărului din sânge

Specialiștii recomandă ceaiul de urzici persoanelor care au probleme cu tensiunea arterială sau nivelul de zahăr din sânge. Urzica reduce riscul de boli cardiovasculare, precum accidentul vascular, cerebral sau infarctul, potrivit medicilor.

Urzica poate ameliora durerile

Ceaiul de urzică mai poate ajuta la ameliorarea simptomelor de durere. Acest lucru este posibil datorită proprietăților sale antiinflamatorii. Consumul ceaiului de urzică poate ameliora durerile musculare, durerile de cap sau durerile articulare.

Totodată, urzica poate ajuta la ameliorarea durerilor articulare, de regulă la nivelul mâinilor, genunchilor sau coloanei vertebrale, fiind recomanda de specialiști celor care se confruntă cu astfel de probleme.

Ceaiul de urzică întărește oasele

Urzica este o plantă bogată în proteine, aminoacizi și mai multe minerale care întăresc oasele, precum calciu, fier, magneziu, potasiu și zinc. Mai mult de atât, vitaminele și mineralele care se regăsesc în urzici sunt capabile să protejeze sănătatea oaselor, mai spun specialiștii.

Ce se întâmplă atunci când bei cea de urzici

Ceaiul de urzică calmează alergiile și iritațiile pielii

Chiar dacă pielea noastră se irită în contact cu planta, sub formă de ceai ea are beneficii asupra pielii și ameliorează simptomele alergice. Urzica are proprietăți antihistaminice, antiinflamatorii și antimicrobiene care ajută la tratarea problemelor de piele, precum acneea sau eczema.

Urzica stimulează creșterea părului

Ceaiul de urzici este un remediu perfect pentru accelerarea ritmului de creștere a părului, datorită efectului de îmbunătățire a circulației de la nivelul scalpului, spun specialiștii. Consumat regulat, ceaiul de urzici protejează firele de păr și reduce căderea lor, stimulând în același timp îngroșarea acestora.

Ceaiul de urzici protejează sănătatea aparatului urinar, a rinichilor și a prostatei

Medicii recomandă ceaiul de urzică pentru a trata infecțiile tractului urinar, probleme de prostată și problemele renale. Urzica poate ajuta la o urinare sănătoasă și inhibă creșterea agenților patogeni care provoacă ITU și pietre la rinichi, mai precizează medicii.