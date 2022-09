Băutura banală care ajută la slăbit. Mihaela Bilic a făcut anunțul care îi va bucura pe mulți

Băutura banală care ajută la slăbit. O consumi și tu, probabil, în fiecare dimineață. Este îndrăgită în întreaga lume. Populația globală consumă peste 160 de milioane de saci de boabe din care se prepară această băutură într-un an de zile. Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat cum funcționează mecanismul pe baza căruia poți să pierzi kilograme cu ajutorul acestei băuturi.

Băutura banală care ajută la slăbit

Băutura genială care te ajută să slăbești. Este vorba despre o băutură consumată de cele mai multe ori pentru a stimula nivelul de energie. Cu toate acestea, puțini știu că poate să ajute și la atingerea obiectivelor de pierdere a kilogramelor în plus. Așa cum probabil ai ghicit deja, facem referire la cafeaua de dimineață.

Cafeaua conține nutrienți precum niacina, potasiu, magneziu și antioxidanți care pot să îmbunătățească sănătatea digestivă a organismului. Tot această băutură susține funcția musculară. Cofeina, ingredientul de bază din cafea, stimulează metabolismul, nivelul de energie, dar care poate și ajuta la pierderea în greutate.

Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat ce se ascunde, de fapt, în spatele mecanismului cu ajutorul căruia poți să slăbești. Sau, mai bine zis, în spatele mecanismelor, fiindcă sunt mai multe procedee care încurajează pierderea kilogramelor în plus în momentul în care bei cafea.

Ce explică nutriționistul Mihaela Bilic

„Da, cafeaua ajută la slăbit. Și nu doar printr-un singur mecanism, ci prin mai multe. Se cunoaște efectul tonic, stimulant al cofeinei asupra sistemului nervos. Este adevărat, cafeaua ne trezește. Trezește și tubul digestiv. Musculatura netedă din pereții intestinului este contractată, fapt care duce la mișcări peristaltice, de progresie a conținutului digestiv. Deci nu încape îndoială, cafeaua stimulează digestia, accelerează tranzitul intestinal și previne constipația. Tot cafeaua stimulează metabolismul, adică mai exact intensifică conversia grăsimii de rezervă în glucoza necesară mișcării, crește rezistența la efort și capacitatea de contracție a mușchilor. Nu întâmplător cofeina a fost pusă pe lista substanțelor cu efect de doping la sportivi. Ea, cofeina, consumată cu 20-30 minute înainte de efortul fizic crește performanța sportivă și mobilizează depozitele de grăsime. Deci ajută la slăbit!”, a spus nutriționistul Mihaela Bilic, potrivit DCNews.

Cafeaua inhibă pofta de mâncare

De asemenea, cafeaua scade pofta de mâncare. Consumată cu anumite ingrediente, această băutură poate păcăli stomacul că a mâncat suficient pentru a nu simți foame. De exemplu, dacă bem dimineața cafea cu lapte, stomacul nu va simți senzația de foame timp de până la trei ore. Iar asta din cauză că percepe cafeaua cu lapte drept o porție de ciorbă.

În altă ordine de idei, un studiu realizat de cercetătorii de la Harvard T.H. Chan School of Public Health arată că dacă bem patru cești de cafea pe zi, grăsimea corporală este redusă cu aproximativ patru procente. Potrivit oamenilor de știință, pierderea kilogramelor în plus are loc datorită faptului că băutura stimulează metabolismul, care la rândul său determină arderea caloriilor.