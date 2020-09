Bătaie între băieții de la Puterea Dragostei. Au reacționat ca în junglă. Cine a fost eliminat VIDEO

Platourile de la emisiunea Puterea Dragostei s-au transformat ieri într-un ring de luptă. Cine a început scandalul violent și ce s-a întâmplat cu cei implicați? Eliminările au curs pe bandă rulantă. Lacrimile tot în rândul grupului de băieți au curs la final. Cum și-au luat adio de la cei care au părăsit competiția?

Bătaie între băieții de la Puterea Dragostei. A curs cu eliminări VIDEO

Unii dintre concurenții de la Puterea Dragostei nu s-au dezmințit de la focul ce i-a dirijat în multele conflicte din casă. De data asta, Paul a fost cel care nu a mai suportat și și-a ieșit din minți la acuzele și șicanele lui Cristian Marinescu. Din păcate, cei în fața cărora cel din urmă nu și-a plătit polițele au sărit nu să-i despartă pe cei doi, ci să îl recompenseze pe tânăr cu același tratament. Băieții abia au putut fi despărțiți de staff, iar imediat după ce liniștea s-a lăsat în platou cei mai implicați în evenimentul violent au mers pe drumuri separate, încercând să se liniștească. Akebono a sărit cu pumnii și picioarele când l-a văzut pe Paul că-l atacă cu un scaun, iar Marinescu a fugit imediat ce s-a văzut într-un conflict fără scăpare, unde aproape nimeni nu-i ia apărarea. Din cauza faptului că au încălcat grav regulamentul, Akebono și Paul au fost eliminați imediat, în timp ce Cristian a rămas în competiție.

Deși el nu a atacat fizic niciodată, tânărul care a scăpat de eliminare este în vizorul fetelor, deranjându-le și pe acestea, care doresc să-l scoată din competiție de urgență. Amintim că Marinescu a revenit de curând în show-ul iubirii, în urma votului telespectatorilor, după ce a fost scos din joc printre primele ediții la care a luat parte.„Stai, măi, așa!”, a țipat victima din acest conflict. „Ia, bă, mâna de pe mine, bă! Mai pune mâna pe mine și o să-ți fac capul ăla…”, a continuat Paul cu amenințările. „Băi, dar tu chiar nu te potolești. Te mănâncă într-una”, i-a replicat George lui Marinescu.

„Nu vreau să dăm satisfacție la nimeni”

Akebono: Ai grijă de toți. Cam asta e. Unde-i mașina?

George: Băi, mă bucur că v-am cunoscut

Akebono: Băi, o să ne mai cunoaștem. Ne vedem în țară săptămâna viitoare

Paul: Ești fratele meu

Akebono: Votează fratele tău pe toată lumea. Toți, de la cap la coadă. Asta-i competiția.

Cristian Comănici: Femeile nu le-am împărțit că am fost eu zgârcit

Akebono: Uite, formula în care s-a venit de la început! Asta să rămână.

Paul: N-am fost prieten de 15 ai cu alți tovarăși cum sunt cu voi, atât de apropiat. Sunt frații mei!

Akebono: Gata, nu mai plângeți! Nu vreau să dăm satisfacție la nimeni. Vă așteptăm acasă, vă urmărim.

Paul: Și care crede că ăsta-i un plus de tristețe, ăsta-i un plus de bucurie că mi-am întâlnit cu adevărat frații.

Akebono: Cine vă mai inundă camera?

Cristian Comănici: Cine mai vine cu extintorul la mine în cameră?