Bătaie generală în Rusia, la derby-ul dintre Zenit și Spartak Moscova. Arbitrul a acordat șase cartonașe roșii – VIDEO

Scandal uriaș în Rusia, la meciul în care s-au înfruntat, în Cupa Rusiei, două mari rivale, Zenit și Spartak Moscova. La finalul partidei, jucătorii celor două echipe au început să se bată, iar arbitrul de centru a acordat șase cartonașe rușii. Imaginile sunt incredibile, mai ales că scena s-a desfășurat pe un stadion care a găzduit peste 60.000 de spectatori.

Zenit și Spartak Moscova s-au înfruntat în Cupa Rusiei. După 90 de minute scorul a fost egal, 0-0, dar formația din Sankt Petersburg s-a impus cu 4-2 la penalty-uri. Meciul s-a desfășurat pe Gazprom Arena, în fața a peste 60.000 de spectatori. La finalul partidei nervii au cedat, iar jucătorii celor două formații s-au încăierat chiar pe teren. În această bătaie s-au implicat și oamenii de pe cele două bănci de rezervă, care și-au împărțit, cu dărnicie, lovituri cu pumnul și piciorul. Și meciul a fost destul de dur, iar jucătorii au încercat în acest fel să-și plătească „datoriile”.

— When Sunday Comes (@WSComes) November 27, 2022

Fight between Zenit – Spartak pic.twitter.com/zE2wdRbh7R

Arbitrul Moskalev a arătat câte trei cartonașe roșii în fiecare tabără. De le Zenit au fost eliminați Barrios, Rodrigo și Malcon, iar de la Spartak Nicholson, Selikhov și Sobolev. Martorii spun însă că dacă ar fi acordat mai multe cartonașe roșii nu ar fi avut cum să greșească pentru că bătaia a fost cruntă.

Zenit 4-2 Spartak in a penalty shootout of the Russia Cup

Red cards:

🔴 90+6: Nicholson (Spartak)

🔴 90+6: Selikhov (Spartak)

🔴 90+6: Sobolev (Spartak)

🔴 90+6: Barrios (Zenit)

🔴 90+6: Rodrigo (Zenit)

🔴 90+6 Malcom (Zenit) pic.twitter.com/d2UDgv91M8

— M•A•J (@Ultra_Suristic) November 27, 2022