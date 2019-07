Bătaie de joc în cazul de la Caracal: Poliția nu poate acționa dacă nu știe numele persoanei care cere ajutor – VIDEO

Apar detalii incredibile în cazul oribilelor crime din Caracal și despre modul în care au intervenit polițiștii în cazul adolescentei de 15 ani. Fata a cerut ajutorul la 112 de trei ori, dar chiar și așa, Poliția a ajuns la ea după 19 ore, când era prea târziu. Asta pentru că s-au încurcat în proceduri care arată bătaia de joc a statului la adresa cetățenilor.

Alexandra Măceșanu, adolescenta în vârstă de 15 ani, răpită și ucisă cu brutalitate, a sunat, joi dimineața, de trei ori la 112 pentru a cere ajutor. A dat detalii despre locația în care e ținută captivă, dar apoi apelurile s-au întrerupt.

Cel mai probabil, fata a sunat de pe telefonul agresorului, dar STS și Poliția Română n-au reușit să identifice locația exactă.

Între timp, apar detalii despre intervenția eșuată a Poliției Române, care s-a încurcat în proceduri și birocrație, chiar în timp ce adolescenta era ucisă și posibil tranșată și incinerată.

Cazul de la Caracal: Poliția susține că nu poate interveni dacă nu știe numele victimei

Alexandru Cumpănașu, unchiul fetei ucise cu brutalitate, a povestit disprețul autorităților la adresa familiei fetei, care le-a cerut ajutorul.

Șeful Poliției Române, Ioan Buda, a fost demis. Dar pentru adolescentă e, oricum, prea târziu.

„Pe mine nu mă impresionează toată demonstraţia asta de doi lei făcută de Buda şi de toţi lacheii ăştia din Poliţia Română, şi din STS de acum. Trebuia să se ducă dracului (n.red. – la Caracal) de ieri. Cel puţin Buda, personal, a fost anunţat aseară de către familia mea. Să nu mă ia pe mine cu prostiile astea de doi lei, trebuia să se ducă şi să salveze viaţa copilului. Să vă spun nişte lucruri, apropo de cum a acţionat poliţia de-acolo, cum a acţionat Parchetul, comportamentul, modul de abordare a problemei.De la 11.05, când a fost primul apel al Alexandrei, până la 11 noaptea, ei nu aveau confirmarea că e persoana care a sunat. Le-am zis să o ia pe mamă, pe tată să asculte. Abia atunci l-au luat pe săracul tată și le-a confirmat că e ea. Răspunsul a fost că „ce, criminalul lasă telefonul la îndemâna victimei?”

Alexandru Cumpănașu, unchiul fetei ucise

Unchiul fetei dispărute a făcut aceste declarații la Antena 3, acolo unde a subliniat că va face tot posibilul pentru ca cei vinovați să fie trași la răspundere. În replică, fostul șef al Poliției Române susține că polițiștii nu au intrat în locuința bărbatului din Caracal pentru că nu i-a lăsat procurorul de caz.

Cât despre faptul că au cerut numele și prenumele fetei, acesta susține, sec, că a fost o greșeală a agentului.

Despre disprețul polițistilor vorbește și mama fetei dispărute în luna aprilie, în condiții similare, și despre care se crede că a fost ucisă tot de Gheorghe Dincă.

„A fost exclus să credem că a fugit cu cineva. Prima dată am fost plecată, primul apel către 112 a fost făcut la Radomir, Coșoveni. Nu sunt mulțumită absolut deloc. Două luni am mers la Coșoveni. Polițiștii nu au dat un răspuns concret. Unul din agenți ne-a și zis că fata a fost lăsată liberă. Ne-au spus că acum doi ani a fost găsită o fată dezmembrată în pădure, eu nu cred că era un răspuns pentru o familie îndurerată. Am vorbit cu un avocat care ne-a îndreptat să mergem la DIICOT. Cazul a fost preluat. Când am fost la DIICOT, domnii ne chemau de patru ori pe săptămână. Ei nici nu știau despre ce e vorba„, a declarat mama fetei.