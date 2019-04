Pe stadion – fotbal, la vestiare – box! Turris Turnu Măgurele, echipa patronată de Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, a învins echipa patronată de Adrian Mititelu și astfel FC U Craiova 1948 şi-a luat adio de la promovarea în Liga a 2-a (scor 0-1).

Meciul a fost urmat de un scandal. Antrenorul echipei din Teleorman, Erik Lincar, în vârstă de 40 de ani, acuză că a fost bătut la vestiare de antrenorii principal și secund ai Craiovei.

Totul a început pe stadion, unde gazdelor li s-a părut că Erik Lincar s-a bucurat ostentativ de victoria echipei sale, stârnind furia oficialilor Craiovei din tribuna oficială.

Pentru că modul în care s-a manifestat antrenorul oaspete în fața tribunei oficiale i-a deranjat pe oficialii craioveni, bătaia a continuat la vestiare.

Jucătorul Mădălin Ciucă a sărit să-l strângă de gât pe Erik Lincar, relatează DigiSport. Apoi, Erik Lincar a luat-o la fugă spre vestiare. Acolo a fost, însă, prins de antrenorii echipei gazdă Adrian Filip și Vali David, care l-ar fi bătut, după cum a spus antronorul echipei Turris Turnu Măgurele:

„Aveam un pariu cu președintele meu, că o să câștigăm. M-am bucurat, normal, dar lumea nu știu cum a interpretat. Domnul Ciucă a venit și m-a luat de gât la final. Poate la nervi, era supărat… Dar ce m-a deranjat este că, după ce am fugit de frică, antrenorii de la Craiova m-au urmărit și neavând cheia de vestiar m-au prins și m-au luat la pumni.” Erik Lincar pentru Digi Sport

Erik Lincar, fost antrenor la CSU Craiova în intervalul 2013-2014, a spus că azi se va prezenta la doctor pentru verificări, după bătaia încasată la vestiar.

„Nu cred că asta este imaginea echipei domnului Mititelu. Este vorba despre domnii antrenori David și Filip, principalul și secundul. Noroc că m-am eschivat și am reusit să evit niște pumni și picioare, dar voi merge mâine la doctor, am dureri groaznice în zona spatelui. Le-am zis domnilor arbitri despre ceea ce am pățit, dar ei au spus că nu au văzut. Pe Ciucă l-au văzut și i-au oprit carnetul de joc.” Erik Lincar pentru Digi Sport