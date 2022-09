Basarab Panduru s-a contrat cu Mihai Stoichiță pe tema plecării de la națională a lui Edi Iordănescu. Ce a spus fostul internațional când a crezut că nu mai este în direct

Basarab Panduru și Mihai Stoichiță s-au contrazis, în direct, la televiziune, pe tema rezultatelor echipa naționale, dar și când au vorbit despre posibila plecare a lui Edi Iordănescu. Fostul internațional este adeptul unei schimbări și a spus acest lucru de mai multe ori. Când a crezut că nu mai este în direct l-a ironizat pe directorul Comisiei de Antrenori din Federația Română de Fotbal.

Ce a spus Basarab Panduru când a crezut că nu mai este în direct cu Mihai Stoichiță

Basarab Panduru nu a fost niciodată fanul lui Edi Iordănescu. Este adevărat că acolo poate fi vorba și de ceva polițe neplătite, din cauza conflictului dintre fostul internațional și tatăl selecționerului, Anghel Iordănescu, la Cupa Mondială din anul 1994. Panduru l-a criticat tot timpul pe Edi Iordănescu și și-a continuat „tirul” și după ce România a câștigat cu 4-1 duelul cu Bosnia.

Echipa lui Edi Iordănescu a retrogradat în Liga C, iar selecționerul a părut că vrea să rămână, pe banca primei reprezentative, susținut de oamenii din Federația Română de Fotbal. În aceste condiții dialogul cu Mihai Stoichiță a fost unul spectaculos.

Stoichiță: Noi nu am retrogradat, de fapt.

Panduru: Păi, cum n-am retrogradat?!

Stoichiță: Am rămas în aceeași urnă, da.

Panduru: Tu vorbești că nu am retrogradat din urna a 3-a pentru preliminariile Euro 2024? Eu zic de Nations League!

Stoichiță: Peste doi ani va fi din nou o ediție de Liga Națiunilor. Până atunci, poate consolidăm echipa și promovăm en-fanfare. Poate o să vedem așa lucrurile.

La finalul acestei dispute, moderatorul a anunțat că trebuie să înceapă conferința lui Edi Iordănescu. Panduru a crezut că nu mai este în direct și a spus: „De ce nu i-ai zis, mă, asta și lui Boloni?”.

După plecarea lui Mirel Rădoi, unul dintre antrenorii cu care s-a negociat a fost Laszlo Boloni. Cele două părți nu au ajuns la un numitor comun, iar fostul internațional a spus că este convins că au fost tratative doar de fațată, pentru că înțelegerea conținea prevederi prin care putea să fie dat afară dacă termina pe locul doi.

Edi Iordănescu a terminat grupa pe ultimul loc, iar oficialii din FRF îl susțin. Este prima oară în istorie, când naționala României este codașa unei grupe din preliminarii.