Barna, reacție după alegeri: ce zice despre exit poll și lupta cu PSD

Dan Barna a pornit cu a treia șansă în lupta cu PSD și PNL. Totuși, cifrele vehiculate de-a lungul zilei pentru alegeri prezidențiale i-au dat speranțe de un tur doi. Acum, liderul USR a explicat ce a însemnat această zi și cursa cu PSD.

Dan Barna a reprezentat la aceste alegeri prezidențiale Alianța USR – PLUS. Astfel, calculul e că Barna candidează la președinție, iar Dacian Cioloș ar fi alternativa de premier, dacă Alianța USR – PLUS va avea un rezultat bun la alegerile parlamentare din 2020. Lupta se dă cu PSD, așa cum și Barna a concurat la aceste alegeri prezidențiale cu Viorica Dăncilă, candidată din partea PSD.

EXIT POLL pentru Barna și ceilalți candidați la aceste alegeri prezidențiale

Klaus Iohannis – 39% (CURS-Avangarde) / 38,7% (IRES)

Viorica Dăncilă – 22,5% (CURS-Avangarde) / 22% (IRES)

Dan Barna – 16,4% (CURS-Avangarde) / 16,1% (IRES)

Mircea Diaconu – 7,9% (CURS-Avangarde) / 8,2% (IRES)

Theodor Paleologu – 6,1% (CURS-Avangarde) / 5,6% (IRES)

Reacția lui Dan Barna după aceste alegeri prezidențiale

Barna a ieșit la declarații după ora 21, după ce s-au închis urnele din România. Încă se mai votează în diaspora, în Statele Unite ale Americii și nu numai. Abia pe 11 noiembrie vom avea cât de cât un rezultat mai concludent.

„Am transmis acel mesaj de care România poate că avea nevoie. Rezultatul din diaspora ne dă speranță. Sunt optimist asupra rezultatului final, pentru că tendința ultimelor ore e de creștere. Vreau să le mulțumesc tututor celor care au ieșit la vot. [Noi] am avut singura campanie, deoarece în stradă a fost doar candidatul Alianței. Există o șansă foarte mare ca această modernizare a României să se întâmple de acum.

Apelul meu către toți delegații e să fie atenți la numărătoarea voturilor. Important e să fie numărat fiecare vot. Rezultatul nu e acela al exit poll-urilor. Rezultatul e al numărării voturilor. Fac un apel ferm asupra colegilor din diaspora și țară să numere și să vegheze. Să nu ridice ochii de-acolo decât când procesul verbal e semnat de toată lumea.

E o șansă mare pentru viitorul României. Ceea ce am dovedit e că oamenii obișnuiți se pot lupta cu vechea clasă politică. Viitorul e al nostru. E foarte bine că au ieșit atâția oameni la vot. Pe așa ceva ne vom construi pașii următori”, a declarat Dan Barna.

Ce a declarat Dacian Cioloș despre aceste alegeri prezidențiale

„Rezultatul dovedește că Alianța USR PLUS e una dintre principalele forțe politice ale țării. Nu suntem decât la jumătate drumului [de modernizare a României]. Ceeea ce ați văzut aici [exit poll] nu ia în considerare votul din diaspora și ceea ce se votează.

Noi suntem convinși, cu ceea ce am obținut la eruoparlamentare, că Alianța poate câștiga anul viitor la locale și parlamentare. Și cu siguranță Alianța USR PLUS va aduce aerul de modernizare al României. PSD, rezultatul îl arată, se duce spre istorie. Sunt convins că PLUS și USR au un destin comun și că vor ști să construiască acest destin comun.

Vreau să-i mulțumesc de acum lui Dan Barna pentru modul în care a făcut campanie, prezența între oameni. Asta e ce vă propunem: un dialog deschis. Sunt convins că prin ceea ce se va întâmpla în următoarele ore vom ști să mergem înainte și vom învăța din lecția pe care ne-ați oferit-o mobilizându-vă la vot.”, a declarat Dacian Cioloș.