Care este serialul preferat la Deliei. Se uită la el pe Netflix: ”Îmi place super mult!”

Veselă, talentată, extrovertită, plină de viață și umor, Delia Matache este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Frumoasa cântăreață a făcut spectacol pe scena de la Untold, unde a cântat alături de celebrul DJ Steve Aoki.

Are o carieră de 20 de ani în industria muzicală, este vedetă Antena 1 de aproape un deceniu, acolo unde face parte din juriul emisiunilor iUmor și X Factor România și a participat în primul sezon Te Cunosc de Undeva.

A demonstrat că este un artist cameleonic, care se adaptează vremurilor și trendurilor muzicale, are un soț care o adoră și călătorește oriunde vrea, de câte ori are ocazie.

Viața Deliei pare a fi una perfectă, iar milioanele de fani care o urmăresc pe rețelele de socializare așteaptă mereu, cu sufletul la gură, ca artista lor preferată să mai împărtășească cu ei o mică doză din rutina ei de zi cu zi.

Atunci când are puțin timp liber, Delia preferă să se uite la câteva episoade din serialul ei favorit La Casa del Papel de pe Netflix. Pasiunea ei pentru serialul spaniol s-a extins către melodia de pe coloana sonoră, Bella Ciao, piesă pentru care Delia a făcut un cover care a adunat zeci de milioane de vizualizări pe Youtube.

„Sunt fan ”La Casa de Papel”, urmăresc serialul de pe Netflix, îmi place super mult! Urmează să văd și ultimul sezon, abia aștept! Am mai cântat ”Bella Ciao” în București în Centrul Vechi, iar video-ul are 60 de milioane de vizualizări pe YouTube în 2 ani.”, a declarat Delia, exclusiv pentru cei de la Click .

Mai mult de atât, la festivalul Untold care a avut loc luna trecută la Cluj, Delia a făcut spectacol pe scenă, unde a cântat celebra melodie alături de vestitul DJ nipon Steve Aoki.

„A fost fabulos să fiu iar pe scenă, în fața unui public atât de numeros! Ca de obicei, la UNTOLD, experiența este una extraordinară, este multă energie frumoasă, care vine din partea oamenilor, m-am bucurat de fiecare clipă!

În plus, în afară de concertul meu propriu-zis, am avut și un moment special în cadrul show-ului lui Steve Aoki, unde am cântat ”Bella Ciao”. It was crazyyyy! iar pe YouTube, video-ul de la momentul cu Aoki are deja 2 milioane de vizualizări.”, a completat frumoasa artistă pentru sursa citată.