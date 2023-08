Bărbatul cu care s-a afişat Oana Roman în ultima sa excursie. Fanii au felicitat-o imediat

Oana Roman și-a uimit fanii cu nouă postare. Vedeta a postat o fotografie alături de un bărbat cunoscut. Cei doi au mers într-o vacanță în România. Este vorba, mai exact, de Laurent Tourette, un stilist celebru. Ce au crezut fanii?

Oana Roman se bucură, în continuare, de atenția urmăritorilor săi. Vedeta a postat o fotografie, care i-a indus în eroare pe fani. După mai multe eșecuri în dragoste, internauții au crezut că Oana Roman și-a găsit jumătate. Diva a postat o fotografie alături de Laurent Tourette. Cei doi au făcut o excurisie la Cheile Sohodului. În rubrica de comentarii, fanii au felicitat-o pe divă, crezând că aceasta și-a găsit jumătatea. Însă, cei doi sunt doar prieteni.

Te-ar putea interesa și: Adevărul despre despărțirea dintre Oana Roman și Marius Elisei. Ce s-ar fi întâmplat

Pentru a nu lăsa loc zvonurilor, Oana Roman a postat un mesaj prin care susține că Laurent Tourette este doar un prieten. Cei doi sunt prieteni de mai mulți ani.

”Zilele astea am „fugit” în Gorj la niște prieteni intr o zona absolut superba unde m am relaxat și deconectat complet. I-am prezentat prietenului meu Tourette Laurent frumusețile pădurilor și munților din zona, am fost pe Transalpina și am descoperit împreună Cheile Sohodolului! Temperaturi ideale și aer curat, liniște și pace ! Avem o țară superba cu frumuseți parca desprinse din basme! Un Eden pământesc cu zone complet neatinse de om unde natura se arată în toată splendoarea ei!”, a scris Oana Roman pe Facebook.