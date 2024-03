Bărbatul celebru din România care s-a iubit cu Jojo și Claudia Pătrășcanu. Nu este vorba de Gabi Bădălău, a fost amor nebun

Jojo și Claudia Pătrășcanu sunt unele dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cele două nu sunt prietene, dar au ceva în comun: un bărbat pe care l-au iubit. Mulți s-ar gândi că este vorba despre Gabi Bădălău, dar se pare că altul este craiul ce le-a furat inima amândurora.

Claudia Pătrășcanu este una dintre cele mai iubite artiste ale momentului. A avut o viață amoroasă plină de peripeții, a trecut prin multe experiențe neplăcute, dar unele dintre ele au rămas o amintire frumoasă pentru vedetă.

Toată lumea știe că a fost căsătorită cu Gabi Bădălău, care i-a oferit și doi copii, dar puțini sunt cei ce își amintesc care a fost prima ei relație. Aceasta s-a iubit, în tinerețe, cu Liviu Vârciu, care a fost și primul bărbat din viața ei.

Chiar artistul a fost cel ce a dezvăluit acest detaliu, care i-a lăsat mască pe mulți. Craiul a mărturisit că a iubit-o mult pe celebra artistă la acea vreme, dar ea l-a dezamăgit foarte mult, când se aștepta mai puțin.

Când credea că lucrurile merg foarte bine între ei, artista l-a înțelat chiar pe față. A plecat din casa în care stăteau împreună și s-a urcat în mașina unui alt bărbat, pe care l-a sărutat chiar sub ochii lui Vârciu. A fost una dintre cele mai mari dezamăgiri de care a avut parte, mai ales pentru că el crede că sunt fericiți și se iubesc.

Eu am dezvirginat-o, iar ea m-a înşelat. Stăteam într-un apartament în Tineretului cu Lucian Mitrea şi Andreea Bănică, iar la patru dimineaţa a coborât şi a urcat într-o maşină, un jeep portocaliu. Când am văzut prin trapă ce se întâmplă….Claudia l-a sărutat, iar eu mă uitam pe balcon la ei…”, spunea Vârciu pentru o emisiune de la ProTV,

„Pe Claudia o cunosc de când era foarte mică. L-am iubit foarte mult pe tatăl ei, de la el am învăţat să cânt la acordeon. Am iubit-o foarte mult şi pe ea, când era mică. Ea este prima mea iubire, prima oară de ea m-am îndrăgostit, pe bune. Nu e glumă!

Claudia Pătrășcanu nu a fost singura care l-a înșelat pe Liviu Vârciu. Într-o ipostază asemănătoare l-a pus și Jojo pe Vârciu, deși lucrurile erau foarte serioase între ei. Artistul o ceruse în căsătorie pe actriță și urmau chiar să meargă la starea civilă, dar totul s-a spulberat.

Nași ar fi trebuit să le fie Horia Brenciu și soția acestuia, însă planurile s-au schimbat complet când prezentatorul TV a aflat că logodnica lui îl înșeală. Liviua Vârciu nu a negat niciodată că ea a fost marea lui iubire, însă nu a putut trece peste faptul că a ”călcat strâmb” și s-a lăsat sedusă de un alt bărbat.

Vedeta a mărturisit că îi plăcea cât de bine se înțelegeau și se potriveau, dar gândul că a avut pe altcineva nu l-a putut lăsa să o ierte. Tot el a dezvăluit că celebra Cătălina Grama și-a tatuat inițialele luipe degetul inelar, pe care, ulterior, le-a transformat în LOVE, pentru a ascunde o perioadă a vieții sale.

„Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo şi trebuia să ne cunune Horia Brenciu. În 2000 am cerut-o de soţie. Am făcut şi o prezentare de modă ginere şi mireasă. Am aflat ca m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult.

Eram cuplu pe scenă, dar şi în viaţa reală. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit. Jojo a fost una dintre femeile pe care le-am iubit cel mai mult. Are şi acum iniţialele mele pe inelar, LV, însă le-a transformat între timp în LOVE”, a povestit Liviu Vârciu, cu ani în urmă.