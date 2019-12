Bărbatul celebru cu care s-a iubit Mirela Vaida, înainte de a se căsători. Pe vremea aceea, prezentatoarea Antena 1 era o necunoscută

Mirela Vaida, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România, a fost gazda emisiunii ”Mireasă pentru fiul meu” timp de 7 ani, în prezent a show-ului ”Acces Direct”. Vedeta Antena 1 este căsătorită cu Alexandru, director comercial la o firmă din Sibiu, iar împreună au trei copii. Cu ce bărbat s-a iubit aceasta, înainte de a se căsători? Este un artist celebru de la noi.

Mirela Vaida este prezentatoarea emisiunii de zi ”Acces Direct” de la Antena 1. Vedeta este căsătorită cu Alexandru Vaida, director comercial la o companie, iar împreună au trei copii. Actualului soț, ce călătorește foarte mult, nu îi place să fie în centrul atenției.

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, spunea prezentatoarea de televiziune în urmă cu ceva vreme, într-un interviu pentru revista VIVA!