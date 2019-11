Cine este Mirela Vaida și de când lucrează la Antena 1. La ce televiziune a debutat prezentatoarea TV FOTO

Cine este Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii ”Acces Direct” și de când lucrează la Antena 1? La ce televiziunea a debutat?

Cine este Mirela Vaida?

Mirela Vaida este solista vocală a Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase” din București, a terminat, în 2006, un master în Comunicare și relații publice, în cadrul Facultății de Drept a Universității București, cu media 9,66, terminând înainte facultatea cu media de licență 9,35.

De când a intrat în lumina reflectoarelor, a fost tot timpul discretă cu viața sa personală. Cu toate acestea, se bucură de popularitate, ea nescăzând în pauzele dedicate creșterii copiilor săi: Carla, în vârstă de 4 ani, Vladimir, de aproape 3, și Tudor Ștefan, care a venit pe lume în acest an. Acum este la cârma emisiunii ”Acces Direct” de la Antena 1 și mulți au început să o urmărească de pe vremea când dirija show-ul ”Mireasă pentru fiul meu”. De știut este că nu aceea a fost prima întâlnire cu televiziunea pentru ea.

La ce televiziune a debutat?

Prima sa apariție televizată a fost la postul local din Iași, orașul natal, și a avut loc pe vremea când era la liceu, în clasa a XI-a. Mirela a debutat ca moderator în anul 2004, alături de Cosmin Seleși. Ulterior, vedeta a devenit populară prezentând emisiunea ”Mireasă pentru fiul meu”.

„Mi-am adus aminte cum au fost începuturile, câte emisiuni folclorice am prezentat, cum am evoluat fiecare. Am început prin a prezenta un matinal de folclor cu Cosmin Seleși, în 2004, la Favorit TV, apoi o emisiune de seara, vinerea, cu multă voie bună, alături de Gelu Voicu. Nici nu știu cum au trecut anii”, este notat pe blogul personal al prezentatoarei de televiziune.

Cine este soțul vedetei?

Alexandru, soțul Mirelei Vaida stă departe de viața mondenă și se ferește de aparatele de fotografiat, astfel că, de cele mai multe ori, prezentatoarea TV merge neînsoțită la evenimente. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu nouă ani și au împreună trei copii. Despre el, Mirela a spus pentru VIVA! că: „El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram.

El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”.