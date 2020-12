Bărbatul care a primit 1 an de închisoare din cauza Andreei Esca. Ce secret a vrut să divulge despre ea

Un angajat al unei bănci din Suceava a fost condamnat la un an închisoare cu suspendare, dar și o amendă penală de 5000 de lei, după ce a încercat să-i divulge salariul Andreei Esca.

Bărbatul care a primit 1 an de închisoare din cauza Andreei Esca

Astfel că Ciprian Ionuț Enciu a contactat mai multe ziare de scandal din București, dorind să vândă informația contra sumei de 500 de euro. Daar publicațiile au anunțat procurorii DIICOT, care l-au arestat. Bărbatul era angajat chiar la banca unde Andreea Esca își primește banii și astfel a reușit să aibă acces la datele confindențiale despre salariul acesteia, arată Monitorul de Suceava.

Prin urmare, Enciu a fost condamnat la un an cu suspendare pentru sustragere neautorizată din sistemul informatic al băncii, iar pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, bărbatul a primit trei luni, de asemenea, cu suspendare. În plus, bărbatul trebuie să scoată din buzunar 11.000 de lei, 5.000 de lei, reprezentând amendă penală pentru divulgarea secretului profesional, iar 6.000 de lei au reprezentat cheltuielile de judecată.

Ce spune Andreea Esca despre salariul ei

De asemenea, reprezentanţii băncii s-au constituit parte civilă și au solicitat despăgubiri de 100.000 de euro, însă au renunțat la aceste pretenţii chiar în timpul procesului. Sentinţa nu a fost definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Tribunalul Suceava.

De-a lungul timpului însă, salariul vedetei de la PRO TV, Andreea Esca, a fost temă de speculații, care mai de care, mai extravagante. Astfel că colegii de la Impact.ro au reușit să afle care este adevărata sumă câștigată de Adreea Esca de la pupitrul Știrilor Pro TV. De mai bine de 20 de ani, de la prima emisie oficială PRO TV, Andreea Esca este imaginea postului tv ,fiind de fiecare dată fiind lider de audiență pe segmentul orar al Știrilor PRO TV, iar salariul ei a intrat în rândul legendelor urbane.

“Viața nu are sens fără întrebarea aceasta. Nu pot să vă spun. E ca și cum v-aș spune poanta unui banc, este o legendă. Ce pot să vă spun este că am salariul pe care angajatorul meu consideră că trebuie să îl am și bănuiesc că este și rentabil în economia business ului în care activez, astfel încât toată lumea să meargă bine. Nu am fost niciodată preocupată de bani, întotdeauna fac lucrurile cu plăcere și emoție. Nu sunt motivată de partea materială, eu aș putea trăi și cu puțini bani”, a declarat Andreea Esca, recent.