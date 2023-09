Bărbat, călcat de autobuz STB, în timp ce traversa strada. Circulația pe Șoseaua Olteniței din București este îngreunată

Un accident grav a avur loc, joi dimineață, pe șoseaua Olteniței din București, acolo unde un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost lovit de un autobuz în timp ce încerca să traverseze strada. Incidentul tragic s-a produs pe linia STB 141, în zona unei treceri pentru pietoni.

Din păcate, în urma impactului, victima a suferit leziuni grave, fiind imediat transportată la spital pentru îngrijiri medicale de urgență. Starea de sănătate a bărbatului este evaluată de către medicii de la unitatea medicală la care a fost adus, medicii depunând eforturi pentru a-i acorda îngrijirile necesare.

În urma accidentului, circulația rutieră a fost oprită pe ambele benzi ale sensului de mers Eroii Revoluției – Constantin Brâncoveanu. Pentru a gestiona traficul, autovehiculele au fost direcționate pe terasamentul liniei de tramvai din zonă.

Valorile de trafic sunt ridicate, iar autoritățile locale lucrează pentru a menține siguranța participanților la trafic, demarând în acleași timp, o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Momentan, nu se cunosc informații referitoare la destinația victimei, dacă se îndrepta spre muncă sau nu.

Un accident grav a avut loc, noaptea trecută, la intrarea în Pasajul Muncii din București, fiind soldat cu patru bărbați răniți, care au fost transportați la spital. Potrivit informațiilor de la momentul tragediei, accidentul s-a produs din cauza șoselei umede și a vitezei excesive.

Evenimentul a avut loc în cursul nopții de marți spre miercuri, din cauza carosabilului, care era umed din cauza aspersoarelor montate pentru a uda gazonul din zonă. Conducătorul auto a pierdut controlul volanului în momentul în care a intrat în Pasajul Muncii și a derapat pe șoseaua udă.

Impactul a fost extrem de puternic, iar mașina a fost proiectată la câțiva metri distanță, ajungând să se izbească violent de zidul de beton al pasajului. Un martor ocular a relatat că cei patru bărbați aflați în vehicul prezentau răni evidente, cu sânge peste tot, iar mașina suferea daune serioase.

Atât șoferul, cât și ceilalți trei pasageri au reușit să iasă singuri din mașină, dar toți prezentau răni grave. Echipajele medicale au intervenit de urgență și i-au transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Conform declarației oferite de un martor, unul dintre cei răniți este fratele său, iar șoferul era colegul său de muncă. Cu toate că au suferit răni, ambii păreau conștienți în momentul intervenției salvatorilor. Din păcate, acest accident nu este singurul de acest fel, Capitala fiind scena de desfășurare a multor astfel de accidente.

”Unul dintre ei este fratele meu și celălalt, şoferul este colegul meu de muncă. Fratele meu este ok. Șoferul e și el ok, doar că are răni, dar e conștient, a declarat fratele unei victime pentru observatornews.ro.