Bănel Nicoliță își schimbă viața radical! Ce va face pentru bani după ce va renunța la echipa Făurei

Bănel Nicoliță a venit cu detalii pentru fanii săi. Celebrul fost fotbalist a mărturisit că își va schimba radical viața. Ce va face vedeta pentru bani, după ce va renunța la echipa Făurei? El susține că nu a mai avut fonduri suficiente pentru a-și susține visul. Cel din urmă și-a implicat toată familia în proiectul vieții sale, dar acum susține că nu va mai face asta. ,,Mama va găti doar pentru copiii ei, pentru fotbaliști nu. Am chinuit-o foarte mult’‘, a subliniat el.

Bănel Nicoliță a apărut în fața fanilor pentru a le da câteva vești. Acesta a ales ca după ce s-a retras să învestească tot timpul și toate resursele în echipa Făurei. Din păcate, lucrurile nu au mers așa cum s-a gândit.

Fostul fotbalist și-a implicat și familia în proiectul vieții sale pe care acum îl vede la final de drum. Sportivul a investit tot ce a avut, dar acum a rămas fără fonduri și a hotărât să nu mai insiste în această direcție.

„Cu Făurei am avut o problemă, am vrut să desființez echipa. Nu am mai avut fonduri. Am avut o promisiune de la cineva că bagă bani în echipă, dar nu s-a întâmplat. Am așteptat lunile astea. Nu mai aveam bani de nimic și am luat atitudine.

Am vorbit cu primarul și a zis să stau liniștit. A zis că, până în vară bagă el. Eu, din vară, nu o să mai merg la Făurei.

S-au adunat foarte multe, mi-am băgat familia, frații, prietenii și degeaba. Mama va găti doar pentru copiii ei, pentru fotbaliști nu. Am chinuit-o foarte mult”, a povestit el.