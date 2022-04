Bănel Nicoliță face dezvăluiri noi: „Plângeam în hohote! Ne luaserăm în brațe și plângeam!”

Bănel Nicoliță a făcut dezvăluiri noi despre una dintre cele mai dureroase înfrângeri din istoria recentă a fotbalului din România. În anul 2006, Steaua pierdea într-un mod dramatic returul cu formația celor de la Middlesbrough din semifinalele Cupei UEFA, cu scorul de 2-4, în ciuda faptului că roș-albaștrii au condus la o diferență de 2 puncte.

După 1-0 la București, FCSB, fosta formație Steaua, s-a prăbușit în returul semifinalei Cupei UEFA cu cei de la Middlesbrough, pierzând cu scorul de 2-4 chiar dacă a condus cu 2-0.

Amintirea acelui meci îi bântuie și la momentul actual pe foștii jucători ai roș-albaștrilor de la acea vreme. Unul dintre cei cărora acel meci de groază le-a rămas întipărit în minte este și Bănel Nicoliță, care a povestit cum a trăit ultimele minute ale acelei partide de neuitat.

„Nu am jucat în retur, eram suspendat. Doamne, ce aproape am fost de finală! Am avut penalty în minutul 90! Dar suntem români, suntem mici! A fost penalty clar! Plângeam în hohote! Și eu, și Paraschiv. Ne luaserăm în brațe și plângeam în tribună de draci că am ratat finala. Păcat! Pentru toți cei din acel moment. A fost o perioadă chiar frumoasă”, a spus Bănel Nicoliță, potrivit gsp.ro .

FCSB a pierdut atunci, cu scorul de 3-4 la general (2-4 în Anglia), după ce, la un moment dat, scorul la general era 3-0 pentru jucătorii lui Gigi Becali, conduși pe banca tehnică de Cosmin Olăroiu.

Golul decisiv al partidei a fost marcat de Massimo Maccarone în minutul 89 al partidei, după o retragere timpurie în apărare a roș-albaștrilor. A fost momentul în care visul s-a oprit pentru echipa condusă de pe banca tehnică de Cosmin Olăroiu, dar și pentru fani echipei.

Pe de altă parte, Bănel Nicoliță a fost un jucător care a dat tot ce a putut pe teren, modest şi cu bun simţ, calităţi datorită cărora fanii au doar respect. De asemenea, fostul stelist a investit banii câștigați în fotbal tot în sport și a pierdut totul.

„Nu vreau să se pună nimeni în locul meu. Prin ce am trecut eu, prin ce momente grele am trecut timp de şase ani cât am băgat bani la echipă şi cât m-am chinuit. Să îţi pierzi familia, să pierzi tot şi să o iei de la capăt nu e uşor. Am fost genul de om care am zis, da, frate, mi-am asumat, am pierdut tot, asta e! Dar nu m-am dat bătut. Am o regulă în viaţă şi o spun, chiar dacă o daţi sau nu o daţi. Şi nici nu mă interesează. M-am născut sărac, eu ştiu ce înseamnă sărăcia”, a spus Bănel Nicoliță.