Planul major al lui Bănel Nicoliță pentru a-și reveni financiar: „A venit special pentru mine”

Bănel Nicoliță a fost plecat din România o bună perioadă de timp. Fostul internațional a revenit din străinătate în urmă cu doar câteva zile. După ce a dispărut brusc din spațiul public, au apărut zvonuri că Bănel Nicoliță ar fi avut datorii mari la cămătari. Acesta ar fi fost motivul pentru care a plecat în America.

Fostul internațional nu a negat că se confruntă cu probleme financiare, însă totul se datorează investițiilor pe care le-a făcut la echipa de fotbal din Făurei. După ce a revenit în țară, Bănel Nicoliță a spus adevărul despre plecarea sa în SUA.

Fostul jucător de la FCSB a recunoscut că s-a implicat foarte mult pentru echipa de fotbal și a investit sume mari de bani, dintre care unele luate cu împrumut.

El a mărturisit că are în continuare planuri mari în privința echipei sale de suflet, iar ambiția cea mai mare este de a construi un club puternic la Făurei.

”Visul meu e să fac această echipă și acest oraș cunoscute! Nu mă las și vreau să pun Făureiul pe hartă! Și o să o pun. Când eu am venit aici nu era nimic! Am băgat foarte mulți bani și nu îi voi recupera niciodată! Eu rămân cu inima împăcată că am putut să face ceva pentru acest oraș. Deși nu a fost OK și mai bine făceam altceva.

Vreau să cresc 3-4 copii buni, să îi dau la Steaua, Dinamo și altele care pot să ofere bani. Chiar am 2-3 copii foarte buni. Un portar de 15 ani, un atacant și încă un copil de 16 ani. Sunt sigur că voi da un jucător la Liga 2 și Liga 1.

Am un român foarte important din Elveția care a venit special pentru mine, îmi știe nebunia și vrea să investească alături de mine. Iubește fotbalul la fel de mult ca și mine”, a declarat Bănel Nicoliță, pentru canalul de Youtube “theXclusive”.