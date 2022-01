Bănel Nicoliță a dat lovitura la Făurei! Pe cine a adus la echipă

Bănel Nicoliță a dat lovitura la CS Făurei, formație pe care o conduce. El a realizat primul transfer de marcă, astfel că lucrurile ar fi intrat pe făgașul normal la echipa care începe anul 2022, totuși, de pe o poziție precară în clasament, fiind situată pe locul 8 în seria 2 din al treilea eșalon, cu numai 8 puncte.

După ce fratele fostului internațional, Aurel Nicoliță, președintele clubului CS Făurei spunea în urmă cu ceva timp că lângă formația brăileană ar urma să vină și un potent om de afaceri, iată că lucrurile par să se îndrepte, iar Bănel Nicoliță deja caută jucători cu renume pentru a-și completa lotul.

Astfel, atacantul Cristi Bud (36 de ani) s-a înțeles cu CS Făurei (L3), formația condusă de Bănel Nicoliță (37 de ani). Cristi Bud este primul transfer notabil. Atacantul a revenit din Elveția și va evolua în restul sezonului la Făurei.

El are în palmares două titluri de campion în Liga 1, cu CFR Cluj. Acesta a cucerit și două Cupe ale României cu formația antrenată de Dan Petrescu. Cristi Bud a mai evoluat, de-a lungul carierei, la formații ca Gaz Metan, Debrecen, Pandurii, Poli Timișoara, Concordia Chiajna, Hermannstadt sau Dunărea Călărași.

Amintim că CS Făurei începe noul an de pe o poziție precară în clasament. Formația se află ăe locul 8 în seria 2 din al treilea eșalon, cu numai 8 puncte. CS Făurei juca în prima etapă de la reluarea întrecerii pe teren propriu cu trupa lui Dorinel Munteanu, și anume, Oțelul Galați.

Deși a trecut prin momente foarte grele, Bănel Nicoliță a susținut mereu că nu renunță la proiectul de la CS Făurei și la visul său de a construi un club puternic în orașul natal. El a vorbit despre problemele personale, care au apărut când a revenit la Făurei pentru a se implica în echipa de fotbal. Datoriile acumulate și divorțul din 2020 l-au afectat profund.

“Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă (n.red. în Statele Unite ale Americii). Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi.

Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit aici şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie. Nu a acceptat şi la acel moment chiar a avut dreptate.

Banii familiei, timpul pe care îl petreceam aici, nu mai ajungeam să fiu lângă ea şi lângă copii, să fiu alături de ea şi să le ofer şi ce le lipsea. Nu mi-am revenit nici acum, să fiu sincer. Asta e viaţa, trebuie uşor-uşor să văd lucrurile aşa cum sunt”, a spus Bănel Nicoliță pentru canalul de Youtube „theXclusive”.