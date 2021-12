Bănel Nicoliță, gest de mare caracter. Unde și-a înălțat vila fostul internațional FOTO

Bănel Nicoliță, gest de mare caracter. Fostul internațional, cu 37 de selecții, a trecut prin momente mai puțin plăcute. Zvonurile l-au dat ca fiind fugit din țară din cauza unor datorii la cămătari. Bănel a negat informația, spunând că doar a vrut să se recupereze psihic după divorțul de mama copiilor săi, pe care-l resimte și acum, la doi ani distanță. Dar acționarul de CS Făurei, echipa din Liga a 3-a, este un om îndrăgostit de orașul său natal, dar și de „bătătura” în care a copilărit.

Bănel Nicoliță, gest de mare caracter. Fostul internațional a trecut printr-o perioadă dificilă. A fost „dat dispărut” din țară, presa scriind că ar fi făcut o datorie mare la cămătari. Bănel Nicoliță a negat acest lucru, dar a recunoscut că și-a lut o vacanță din cauză că era cu moralul la pământ.

Bănel Nicoliță a investit bani, timp și energie în echipa din orașul său natal, CS Făurei. Dar investiția l-a costat căsnicia cu Cristina, mama celor două fiice ale fostului fotbalist.

„Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă. Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi. Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit la Făurei şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie”, a declarat Bănel Nicoliță în emisiunea difuzată pe youtube „Fiţă cu Adiţă”.