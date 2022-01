Bănel Nicoliță, mutare spectaculoasă la CS Făurei. Ce antrenor vrea să aducă la echipa din Liga a 3-a

Bănel Nicoliță, mutare spectaculoasă la CS Făurei. Fostul internațional și jucător de la Steaua/FCSB este implicat până peste cap la clubul de Liga a 3-a din orașul natal. El a investit o sumă mare de bani, dar nu a reulit, deocamdată, decât promovarea din Liga a 4-a în cea superioară. Însă, Bănel Nicoliță are ambiții mari cu echipa care, deocamdată, se va lupta să nu retrogradeze.

Bănel Nicoliță, mutare spectaculoasă la CS Făurei. Fostul jucător al naționalei a avut o perioadă agitată în toamnă. S-a speculat că ar fi plecat din țară din cauza unor datorii la cămătari, lucru negat de cel poreclit „Jardel”. Totuși, el a stat o perioadă departe de România, încercând să își reîncarce „bateriile”, mai ales că divorțul de mama fetițelor sale încă îl marchează

Dar Bănel Nicoliță s-a întors la sfârșitul lunii noiembrie în țară. Mai mult, el s-a reimplicat în activitatea de la CS Făurei. L-a numit pe fratele său, Aurel, președinte al clubului. Gruparea a anunțat deja că va face mari schimbări în lot și va atrage un nou sponsor. Făureiul este abia pe locul 8, antepenultimul, în seria a 2-a din Liga a 3-a.

„Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă. Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi. Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit la Făurei şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie”, a declarat Bănel Nicoliță în emisiunea difuzată pe youtube „Fiţă cu Adiţă”.