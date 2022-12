Bancul zilei: Bulă a primit temă la școală, ce l-a întrebat profesoara. Dacă vrei să îți adaugi în arsenal o glumă cu care să furi un zâmbet de la familie, prieteni sau colegii de la locul de muncă, cel din rândurile de mai jos este soluția perfectă. Vei stârni hohote de râs.

Bancurile au fost întotdeauna un mod plăcut de a sparge gheața când suntem înconjurați de persoane pe care nu le cunoaștem foarte bine sau pe care ne-am dori să le impresionăm sau de a detensiona o atmosferă apăsătoare. Cei care au un arsenal întreg de glume pregătite să fie scoase la înaintare la momentele potrivite vor dori, cu siguranță, să îl adauge pe cel din rândurile de mai jos în colecția lor.

Bancul zilei va stârni, fără doar și poate, hohote de râs. Bulă este elev și primește de la profesoară o temă ce, la prima vedere, pare cât se poate de banală: să construiască o frază ce să conțină expresia „Mama e numai una”. A doua zi, colegii săi și-au citit frazele cu voce tare. În momentul în care a venit rândul lui, Bulă dovedește, din nou, că este un personaj fabulos.

La școală, profesoara lui Bulă a dat clasei să facă drept tema o propoziție folosind expresia: „Mama e numai una”. Următoarea zi, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziții au făcut cu „Mama e numai una”:

-Ionel, tu ce ai scris?

-Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

-Bravo! Dar tu Georgele, ce ai scris?

-Când nu știam să fac un exercițiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

-Excelent!

În cele din urmă, a venit și rândul lui Bulă.

-Și tu, Bulă, ce ai scris?

-Păi, eu cand am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame și am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a zis că sunt două chiftele în frigider. Am deschis frigiderul și am strigat: „Mama e numai una!””