Bancul zilei. Bill Gates e judecat pentru bigamie. Ce răspuns genial a dat când a fost întrebat despre traiul cu două femei

Cu siguranță cei mai mulți români adoră bancurile. Acestea sunt spuse la întâlniri cu familia, de Sărbători sau chiar și în cele mai nepotrivite momente. Indiferent de clipa aleasă, majoritatea dintre ei își pun pe față zâmbetul care să le facă ziua mai frumoasă. Bancurile cu Bill Gates sunt acum de mare amuzament în rândul cetățenilor. Co-fondatorul Microsoft a fost judecat pentru bigamie. Care este răspunsul genial dat despre traiul alături de două femei.

Bancul zilei: ce a spus Bill Gates despre traiul cu două femei?

Românii știu să facă haz de necaz, așa că își ridică moralul în cele mai triste zile cu câteva glume. Aceștia au pus cap la cap nenumărate bancuri pe care le spun de cele mai multe ori la întâlnirile cu prietenii sau familia. Sărbătorile bat la ușă, iar dacă vrei să amuzi lumea de la masa festivă ai mai jos câteva bancuri deosebite.

Cu siguranță le vei aduce oaspeților tăi zâmbetul pe buze. Gluma de astăzi îl are în prim-plan pe Bill Gates care este judecat pentru bigamie. Întrebat cum este traiul cu două femei, acesta răspunde că este, de fapt, vorba despre multitasking.

Bill Gates e judecat pentru bigamie.

El spune: Dacă trăieşti cu două femei nu înseamnă bigamie, ci multitasking…

,,Cei care zic că Bill Gates a abandonat școala și a reușit în viață…”

Majoritatea oamenilor știu că Bill Gates a renunțat să își mai finalizeze studiile. Mai exact, el a părăsit Harvard-ul după doi ani pentru a fonda Microsoft. The Harvard Crimson a numit în 2010 abandonul lui Gates drept ,,cel mai de succes al Harvard-ului”. Românii au reușit să facă din acest episod al vieții sale un moment comic.

Mai exact, oamenii care îi iau la cunoștință povestea de viață ar trebui să știe că bărbatul a renunțat să își termine studiile superioare la Harvard și să își pună pe picioare propriul proiect, nu să înceteze să mai meargă la școală de la vârste fragede.

Cei care zic că Bill Gates a abandonat școala și a reușit în viață, ar trebui să știe totuși că el a abandonat Harvard, nu clasa a noua la Liceul Agricol!

Alt banc: Fiica lui Bill Gates se mărită

Morris ii spune fiului sau:

-Vreau sa te casatoresti cu o fata pe care o aleg eu.

Fiul raspunde:

– Imi pare rau, dar imi voi alege singur mireasa.

– Bine, cum vrei, dar ma gandisem la fiica lui Bill Gates.

– Ok atunci, raspunsul meu este da.

Morris se duce apoi la Bill Gates si-i spune:

– Am gasit un sot pentru fiica ta.

Bill Gates:

– Fiica mea este prea tanara pentru a se casatori.

– Pacat. Tanarul este vicepresedinte la Banca Mondiala.

– Ok atunci, raspunsul meu este da.

In final, Morris se duce la presedintele Bancii Mondiale si-i spune:

– Cunosc un tanar pe care-l recomand ca vicepresedinte al bancii.

Presedintele:

– Dar sunt deja mai multi vicepresedinti decat este necesar.

– Da, dar acest tanar este ginerele lui Bill Gates.

– Ok atunci, raspunsul meu este da.