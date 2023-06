Banca Transilvania și Raiffeisen Bank vor să cumpere o altă bancă din România. Ofertele sunt deja pe masă

În luna mai a acestui an, creditorul maghiar OTP Bank a confirmat oficial, printr-un anunț adresat directorilor băncii, că OTP Bank România este scoasă la vânzare, fiind un proces care ar putea dura câteva luni. Evaluată la aproape 400 de milioane de euro, banca este acum în atenția a două mari bănci, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank, iar ofertele sunt deja pe masă. Pe lângă cele două, mai sunt interesate și alte grupuri bancare de achiziția băncii.

OTP Bank România este scoasă la vânzare

Conform a două surse, ZF și Profit.ro, informația conform căreia OTP Bank România este scoasă la vânzare este una reală, motivația vânzării băncii fiind ”lipsa potențialului de creștere prin achiziții pe piața românească”. OTP Bank România este evaluată la 300-400 milioane euro, la care s-ar adăuga rambursarea liniilor de finanțare către Budapesta.

Decizia de vânzare vine la 20 ani de la intrarea pe piața românească, și după momentul 2017 în care ungurii achiziționau Banca Romaneasca de la National Bank of Greece (NBG), continuând astfel la acel moment campania de achiziții a OTP în Europa Centrală și de Est.

OTP intra în România în 2003

Timp de aproape 20 de ani OTP Bank România și-a dezvoltat activitățile în România, iar în 2017, directorii OTP declarau că au fost în cursă pentru Banca Romaneasca, precum și pentru alte bănci din regiune, în încercarea de a consolida prezența băncii în Europa Centrală. În următorul an deja ajungea 95 de sucursale și peste 140 de ATM-uri.

NBG aveau să-și vândă în acel an mai multe active din Balcani, inclusiv operațiunile sale din România, pentru a finaliza un plan de restructurare convenit cu autoritățile europene, conform declarațiilor de atunci ale directorului general Leonidas Fragiadakis.

„Acest eveniment de fuziuni și achiziții a fost bine anticipat. OTP ar putea avea o cotă de piață de 3,6% (în România) față de o țintă a managementului de 5%. Prețul la cartea de credit ar putea fi la fel ca în Croația (în luna mai).”, declara Norbert Harcsa, analist la Ipopema, la acel moment.

Banca Transilvania și Raiffeisen Bank vor să cumpere OTP Bank România

Conform Profit.ro, în afară de UniCredit, mai nou și Banca Transilvania și Raiffeisen Bank vor să cumpere OTP Bank România, precum și cei de la Erste Group Bank. Deși s-au încercat mai multe modalități de creștere pe piața locală, OTP Bank nu a avut sorți de izbândă, iar în acest context s-a luat decizia de a vinde activele de pe piața românească.

În 2023 banca are aproximativ 15 miliarde de lei credite în sold, majoritatea sumelor fiind înregistrate pe primul trimestru al acelui an, sata însemnând un prcent de 4% de creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Conform datelor, OTP Bank România are active în valoare de 19,2 miliarde de lei, dar pierderi de 24 de milioane de lei în prima parte a anului în curs, iar profitul înregistrat la finalul anului trecut se ridica la 34,6 miliarde de lei.

În eea ce privesc clienții și valoarea depozitelor acestora, OTP Bank România avea aproximativ 11 miliarde de lei în T1 al acestui an, iar capitalurile acționarului principla se ridică la 2,2 miliarde. Pentru moment niciuna din băncile interesate nu au comentat intențiile de ofertare pentru achiziția băncii, dar ceea ce este sigur este că OTP vrea să iasă din paița bancaraă românească.

