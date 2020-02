Balenă ucigașă, naufragiată pe mal: nu o să-ți vină să crezi de ce a murit. Descoperirea fără precedent

Știm cu toții că poluarea oceanelor este o problemă majoră cu consecințe dezastruoase pentru fauna marină, dar nu te-ai aștepta ca o balenă ucigașă să cadă victimă acestei realități.

Una dintre cele mai triste premiere înregistrate în ultima perioadă vizează o balenă ucigașă. Pentru prima oară, un asemenea mastodont a naufragiat pe plajă din Marea Britanie, într-o regiune situată între Lincolnshire și Norfolk, pe coasta de est a regatului. Avea o lungime de 4,5 metri și, din păcate, murise în chinuri destul de groaznice.

Din fericire pentru oamenii de știință, deși animalul a fost găsit într-o stare incipientă de descompunere, tot a fi putut fi pus un diagnostic. Foarte mulți au fost curioși care este motivul pentru care o vietate atât de mare a ajuns de bună voie pe mal. Cel mai probabil, a fost adusă de valurile mării după ce a murit.

Corpul balenei ucigașe a fost analizat atent de Cetacean Strandings Investigation Programme (CSIP). În urma investigației, cercetătorii au tras concluzia că o cantitate masivă de plastic găsită în stomacul balenei a dus la deces.

Poluarea cu plastic rămâne una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă animalele sălbatice, de pe uscat și din apă. Dincolo de poluarea mediului cu dioxid de carbon și încălzirea globală, lipsa unui efort susținut de reciclare a plasticului și de reducere a consumului va duce constant la astfel de situații foarte triste.

Ca referință, o balenă naufragiată este incredibil de rar întâlnită. În Marea Britanie și Wales, de cel puțin 20 de ani, nu a mai ajuns pe mal o vietate cu asemenea proporții, conform Zoological Society of London (ZSL). Chiar dacă astfel de evenimente sunt rare, populației de balene din apropierea Regatului Unit a scăzut foarte mult în ultimii ani, iar experții sunt de părere că are legătură cu poluarea, mai mult decât cu activități de braconaj.

Interesting day out yesterday, examination of a fragrant juvenile male killer whale in the Wash- difficult terrain and access issues. First we’ve examined in England for nearly 20 years, more to follow next week. Huge thanks to @APCbirding RAF Holbeach and @MCA_media #CSIoftheSea pic.twitter.com/6MWw712oQz

— Rob Deaville (@strandings_man) January 11, 2020