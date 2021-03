Băieții lui Ion Dolănescu, decizie surpriză. Ce vor face la 12 ani de la moartea tatălui (exclusiv)

Au trecut 12 ani de la moartea lui Ion Dolănescu, iar cei doi fii ai săi se pregătesc de parastas. Ionuț și Dragoș s-au luptat mulți ani pe moștenirea lăsată de artist, în valoare de aproape un milion de euro.

Deși se află pe continente diferite, cei doi frați vor împărți mâncare în memoria tatălui lor. Dragoș și mama lui se află în Costa Rica, acolo unde vor ține un parastas pentru Ion Dolănescu. Ionuț va face și el u alt parastas în România, în memoria artistului.

Cu toate că a trecut mai bine de un deceniu de când Ion Dolănescu a murit, Dragoș și Ionuț nu vor să se împace. Cei doi au mai făcut pommeni pentru tatăl lor, însă fiecare în țara în care se află, la fel cum se va întâmpla și anul acesta.

Dragoș Dolănescu a organizat în fiecare an câte o masă în Costa Rica, în memoria tatălui său. El pregătește anual bucate românești și își invită pretenii să asculte melodiile celebrului cântăreț.

“Ziua de 19 martie este una tristă pentru mine și pentru familia mea. Nu a trecut an fără să îmi comemorez tatăl. Cu mâncare bună și cu un pahar de vin bun, am depanat amintiri și i-am cinstit memoria cum se cuvine. Așa vom face și acum și vom asculta și melodiile sale. Mama are toate discurile lui și un pick-up vechi”, ne-a mărturisit Dragoș Dolănescu.