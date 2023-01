Australian Open 2023 este competiția care animă începutul de an în sezonul de tenis. Un turneu de Grand Slam cu premii de aproape 52 de milioane de dolari, unde câștigătorii primesc două milioane de dolari americani. Istoria lui este destul de agitată. Primului meci, de exemplu, s-a disputat pe un teren de cricket.

Australian Open 2023 | Cinci curiozități despre primul turneu de Grand Slam al anului

Australian Open 2023 începe pe 16 ianuarie și se va desfășura până pe data de 29 ianuarie. Primul turneu de Grand Slam al anului a avut în fiecare sezon premii mai mari, iar la această ediție suma totală a recompenselor, pentru jucători, ajunge la 51,6 milioane de dolari. Meciurile vor putea fi urmărite în direct și în România pe postul de televiziune Eurosport. Deținătorii trofeului sunt Rafael Nadal și Ashleigh Barty. Dacă spaniolul va încerca să-și apere titlul, australianca nu mai avea această posibilitate pentru că a decis să se retragă din activitate.

Primul meci de la turneul din Australia s-a desfășurat în anul 1905 și pentru că nu exista un teren de tenis, au fost trase câteva linii pe unul de cricket. Australianul Rodney Heat este primul care și-a trecut numele pe lista campionilor. În cei 118 ani de la înființare, turneul și-a schimbat numele de mai multe ori. Australian Open se numește din anul 1969, iar din 2003 i se mai spune și Grand Slam-ul Asiei și al Pacificului.

În 1906 și 1912, turneul s-a ținut în Noua Zeelandă, în oraşele la Christchruch, respectiv Hastings, iar apoi a fost mutat în Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane și Perth. Melbourne a devenit „casa” acestei competiții în anul 1987. După 36 de ani ar putea fi însă mutat din nou. Nu într-un oraș din Australia, ci în unul din China. Craig Tiley, directorul Australian Open, susține că federația nu prea mai are bani, iar costurile sunt din an în an tot mai mari.

La început Australian Open s-a disputat pe iarbă. Și lucrurile au rămas așa vreme de 82 de ani. Din anul 1987, meciurile s-au desfășurat pe o suprafață dură, iar din anul 2008 s-a ajuns la formula actuală, un mix între nisip și asfalt. Mats Wilander este singurul jucător care s-a impus pe iarbă și pe hard la Australian Open: în 1983 și 1984 pe iarbă și în 1988 pe hard.

Novak Djokovic (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021) deține recordul de cele mai multe titluri, 9. La feminin, Margaret Court este de neegalat, cu 11 trofee, cucerite în 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971 și 1973. În anul 2012, finala de la Australian Open, dintre Rafa Nadal și Novak Djokovic, a fost cea mai lungă din era Open. Meciul a durat 5 ore și 53 de minute.

Rod Laver și Margaret Court, arenele principale de la Australian Open

Arenele principale de la Australian Open poartă numele a doi jucători legendari. Rod Laver a câștigat Australian Open de trei ori și și-a adjudecat 11 turnee de Grand Slam. Margaret Court este născută la la Petrh și deține recordul de titluri de Grand Slam, 24. Dintre acestea, 11 au fost câștigate la Australian Open. Trofeul care se oferă câștigătorului se numește Norman Brookes Challenge Cup, după Sir Norman Brookes, cel care a câștigat competiția în anul 1911.

Jucătoarea care va câștiga competiția feminină va primi trofeul Daphne Akhurst Memorial Cup, numit așa după sportiva care s-a impus de cinci ori la acest turneu.

Cine transmite la TV Australian Open 2023

Meciurile de la Australian Open 2023 vor putea fi urmărite și în țara noastră pe postul de televiziune Eurosport. România a avut zece sportivi la startul competiției, dar cinci dintre ei au fost eliminați încă din faza calificărilor. În lipsa Simonei Halep, suspendată pentru dopaj, mai avem cinci jucătoare care au fost acceptate pe tabloul principal: Irina Begu, Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Ana Bogdan și Patricia Țig.