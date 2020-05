Bacalaureat 2020: un elev și-a imaginat situațiile prin care va trebui să treacă special pentru Ministrul Educației

Un elev de clasa a XII-a din București și-a imaginat cum se va desfășura examenul de bacalaureat 2020, sub amenințarea infecției de coronavirus. Tânărul știe foarte bine ce poate face infecția, deoarece și-a pierdut deja un membru al familiei.

Un elev și-a imaginat situațiile prin care va trebui să treacă pentru a susține examenul de Bacalaureat 2020

Scenariul scris de elevul care vrea să se facă regizor a fost trimis către Ministerul Educației, dar și către ministrul Monica Anisie. Redăm mai jos textul integral scris de elevul care și-a imaginat cum se va desfășura examenul de Bacalaureat 2020, publicat pe edupedu.ro.

”Acesta este mesajul meu pentru Ministrul Educației, doamna Monica Anisie.

Astăzi am decis sa inlocuiesc pregatirea pentru examenul de Bacalaureat cu un text care va este adresat dumneavoastra si institutiei pe care o conduceți.

Sunt elev într-un liceu din București al cărui nume nu il voi menționa pentru a imi păstra identitatea anonimă. În urma cu cateva zile ați luat o decizie (și ați publicat-o) care m-a facut să realizez gravitatea situației în care ne aflăm. Aceasta decizie mi-a ridicat multe întrebări pe care nu mulți și le pun, dar cea mai importantă întrebare, pe langa cele pline de confuzie, a fost: „În loc să își dea cu părerea oamenii care nu sunt implicați direct în această situatie, de ce nu sunt întrebați elevii? Cred că ei sunt cei care ar trebui sa aibă cuvântul cel mai important de spus în aceasta discuție. Acest rol și l-au asumat câteva redacții online, dar din câte se observă, există multe întrebări si foarte puține răspunsuri.

Cred că sunt printre elevii care au dreptul să-și spună opinia, având în vedere ca am fost afectat în mod direct de această pandemie care s-a soldat cu decesul unui membru de familie, cunoscând astfel toate etapele derivate ale aceastei situații dramatice.

Să construim împreună procesul examenului ce se va susține începand cu 22 iunie. (Proces valabil și pentru examenul de capacitate.)

”Vor exista linii speciale pentru elevi?”

Elevul trebuie sa ajungă la unitatea de învățământ. Aceasta este prima problema de care ne lovim. Trebuie să luăm în calcul ca nu toți elevii au varianta de a se deplasa cu un mijloc propriu de transport așa că sistemul de transport în comun va fi cel folosit. Nu știu dacă ați experimentat vreodată o plimbare cu autobuzul sau cu metroul la orele imediat precedente intrării la clasă. Sunt pline. Sunt pline de elevi. Ignorând acest lucru, trebuie sa ne asigurăm că absolut toate rutele posibile sunt proaspăt dezinfectate si nu prezinta risc de contaminare pentru elevi. De asemenea, trebuie sa ne gândim că elevii au nevoie de echipament de protecţie, chiar și pe drumul până la şcoala, nu numai în timpul examenului! Dacă rezolvăm toate aceste necunoscute, trebuie totuși sa luăm în calcul ca aceste mijloace de transport vor conține și alte persoane, persoane ce pot fi asimptomatice și aici apare riscul de îmbolnăvire. Vor exista linii speciale pentru elevi? Va exista o ordonanţa militară prin care doar elevii le vor putea folosi în acel interval orar?

Elevii ajung la unitatea de învăţământ (preferabil teferi). În anii precedenţi nu era nevoie de distanțare socială. Acum, acest lucru fiind necesar, ce măsuri se vor lua pentru ca participanţii la examen să nu intre în contact unii cu alții? A cui va fi responsabilitatea de a se asigura de acest lucru? Se vor amplasa marcaje pe trotuar? Se va face o coadă pentru sute de elevi? Se va intra direct în unitatea de învăţământ, chiar dacă acest lucru implica mai mult timp într-un spațiu închis? As dori răspunsuri exacte și precise, nu răspunsul clasic “se va anunța”. Să continuăm.

Elevii intră în sălile de curs. Cum? Din câte aţi anunțat, acest lucru se va face în coloane, lucru total logic. O mare problema este: intră elevii în sălile de curs? Criteriul după care ați anunțat ca se va face trierea este temperatura corporala.

Să facem o mică simulare:

-Mă aflu în linie pentru a-mi fi luată temperatura.

-În fața mea se afla un coleg care urmează sa fie scanat.

-Colegul meu are o infecție la o masea (infecție ce nu a putut fi rezolvata deoarece cabinetele stomatologice sunt închise). Este trimis acasă și nu poate susține examenul. Ghinion.

-Acum sa presupunem ca eu am Covid-19, dar sunt asimptomatic. Sunt scanat și apoi directionat in sală de clasa.

Ghinion, nu? Nu chiar, noroc pentru cel ce nu are nimic dar a fost trimis acasă. Bănuiesc ca îl va aștepta și ambulanta în fața liceului pentru ca ar fi aberant să fie trimis acasa cu mijlocul de transport în comun, având in vedere ca e posibil sa fie infectat…nu? Bănuiesc că nici in spital nu poate fi dus pentru ca poate nu are nimic și se poate infecta pentru ca este acolo, așa cum s-a infectat și membrul din familia mea în urma unui consult banal.

”Să lăsăm la o parte riscul enorm pe care elevii (cât și familiile lor) îl vor experimenta”

Elevii se așează în bănci, lucru realizabil în urma unui personal prompt. Se impart foile de examen si se porneste cronometrul.

Ați menționat că:

-Elevii trebuie sa poarte măști și manusi pe timpul examenului. Să ignorăm faptul ca afara sunt 30 de grade și faptul că acest echipament cu care nu suntem obișnuiți poate reprezenta un impediment în finalizarea examenului (dar bănuiesc ca acest lucru a fost analizat deja cu o echipa de psihologi potenti ce a aprobat acest proiect și își asumă randamentul elevilor în sălile de curs). Cred ca este cazul sa luăm în calcul și lipsa aparaturii de climatizare și dacă mai adaugăm și o masca pe fata, cred ca o sa existe un mic disconfort pentru un copil total sănătos – dar pentru cineva care are probleme de respirație sau anxietate indusa de aceste condiții? Șansele de egalitate scad dramatic.

Trecem și peste perioada examenului ce consider că va prezenta multe dificultăți la nivel psihic pentru elevi.

De la unitățile de învățământ, elevii trebuie să ajungă acasă, cu o mască nouă (pentru că majoritatea mastilor suportabile vin însoțite de recomandarea schimbării la un interval de 3 ore). Din nou, același proces cu mijloacele de transport în comun.

Aceasta procedura se repeta de 3 ori pentru probele scrise și probabil încă de cateva ori pentru probele orale.

Acum sa facem un deviz al necesarului pentru desfășurarea acestui examen:

Măști (pentru drum și pentru examen) = probabil cateva milioane de lei

Manusi (pentru drum și pentru examen) = probabil alte câteva milioane de lei

Solutii de dezinfectat mainile / transportul în comun / sălile de curs = alte milioane de lei

Având în vedere situaţia actuală (atât economică cât şi a pregâtirii pentru învăţătura online), nu credeți ca acești bani sunt mai bine cheltuiţi pentru a procura curent, internet și aparatură elevilor? Eu așa cred.

Sa lăsăm la o parte riscul enorm pe care elevii (cât și familiile lor) îl vor experimenta și banii care sunt cheltuiţi şi să discutăm despre situația în care se află elevii.

Pregătire: Nu cred ca este nimic de spus aici. Cursurile fizice sunt anulate de 2 luni de zile, iar comunicare online variază. Egalitate = 0

Stare psihică: Am stat 2 luni în casa. Nutriţia: în funcție de posibilitățile fiecărei familii. Contact social: în fata ecranului. Şcoala: în fata ecranului. Presiune generala din cauza acestui examen: mare. Presiunea pentru ca nu știi ce și cum se v-a întâmpla: mare. Activitate fizică? La bloc, mai greu.

”Aceast examen reprezintă o săritură oarbă”

1+2= “Cel mai bun timp pentru a susține examenele”

În final, aveți aici opinia mea:

Aceast examen reprezintă o săritură oarbă. Da, totul poate merge bine, susținem examenul, notele sunt cum sunt și ne continuăm viața. DAR. Există posibilitatea ca un elev să se îmbolnăvească. Pentru el, cine răspunde? Părinții, nu? El? Cel care i-a spus că poate susține examenul? El pentru ca a pus un examen înaintea sănătăţii lui și a familiei lui?

Nu vă doresc sa experimentați ce am experimentat eu în ultimele 2 luni. Nu vă doresc să fiţi în situația în care simți că ai pierdut acest joc. Nu doresc nimănui să audă numele acestui virus în viața sa sau în viața celor dragi. De asemenea, nu doresc nimănui sa fie un experiment pentru societate.

Propunerea mea este simplă (luând în calcul tot ce s-a întâmplat până acum):

Susținem examenul și ministerul face public faptul că își asumă responsabilitatea infectătii unui elev.

Căutăm altă variantă. Una în care sănătatea este pe primul loc.

Din cât de mult am dorit ca rezultatele “examenului maturității” sa mă facă fericit și să fie o realizare frumoasă, acum, este doar o perioada de care vreau sa trec indiferent dacă se echivalează, se susține sau se găsește o altă soluţie.

Vreau sa susțin examenul de bacalaureat. De ce? Pentru că deja a devenit un laitmotiv chinuitor în viața mea. Mă simt ca George Bacovia în poezia “Lacustra”. Mă simt inundat de emoții copleșitoare. Ajutor?

Vreau sa susțin examenul de bacalaureat, dar vreau sa o fac în siguranţă pentru mine și pentru cei din jur!

Haideți să punem sănătatea elevilor pe primul loc.

Mulțumesc,

Unul dintre alte sute de mii de elevi”