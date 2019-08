Avocatul familiei Luizei, despre Gheorghe Dincă. „Rog să fie foarte bine păzit”

Avocatul familiei Luizei, fata care încă nu s-a demonstrat că a fost omorâtă de Gheorghe Dincă, are anumite doleanțe către autorități. Tonel Pop cere cu disperare ca acesta să fie păzit bine. Din ce cauză îi este atât de frică acestuia? Ce ar putea să pățească Dincă în spatele gratiilor?

Tonel Pop, despre Gheorghe Dincă. Ce le cere autorităților?

Avocatul familiei Luizei îl declară sănătos pe Gheorghe Dincă și vine cu anumite cerințe către autorități. Tonel Pop dorește ca principalul suspect în dispariția fetei de 17 ani să fie extrem de bine păzit. De asmenea, Pop suspectează faptul că Dincă ar putea cândva să-și pună singur capăt zilelor, în spatele gratiilor. Avocatul familiei Luizei nu vrea sub nicio formă ca acesta să scape ușor și să fie „scos nebun”.

„Mă tem foarte mult că cei care, să zicem aşa, vor să facă rău, nu bine, se gândesc la două teme. Una din teme este că i se promite că va fi scos nebun, nu am spus că i se promite de către autorităţi să fim înţeleşi, iar alţii cum să-l suprime. Părerea mea este şi anunţ oficial şi rog să fie foarte bine păzit, să nu poată să fie sinucis şi nici scos nebun pentru că nu e nebun”

Tonel Pop

Războiul avocaților: Mihai Drăgan s-a contrat cu Tonel Pop

Avocații Mihai Drăgan și Tonel Pop, aflați la Antena 3, au intrat într-un război în toată regula. Totul s-a petrecut după ce avocatul familiei Luiza Melencu a cerut ca Gheorghe Dincă să fie păzit mult mai bine pentru ca să „nu fie sinucis”.

M.Drăgan: Sunt chestiuni foarte grave. Mi se pare periculos să le afirmi

T. Pop: Nu știu cu cine vorbesc

M.Drăgan: Mihai Drăgan mă numesc, sunt avocat în Baroul București” a spus avocatul, care a continuat: ”E o chestiune destul de gravă să faci o asemnenea afirmație, fără să ai la dispoziție niște elemente

T. Pop: Domnu` Drăgan, dvs. vorbiți prostii, ia să-mi spuneți mie când am zis eu că au plantat probe procurorii? Vorbești numai prostii și agiți lumea degeaba, să-ți fie rușine! Ia să-mi spui dumneata când am zis eu că au plantat probe procurorii și mă mai iei și la întrebări!

M.Drăgan: Mă confundați și eu, din acest moment, refuz să intru într-un dialog cu dvs. până învățați să vă comportați

T. Pop: Unde am zis eu că plantează procurorii probe, nu ți-e rușine?