De ce americanii și rușii aproape s-au ciocnit deasupra Mării Negre

Un avion american și unul rusesc au fost la un pas să se ciocnească în aer, din cauza unei manevre riscante a pilotului rus. Cele două aeronave se aflau în spațiul aerian internațional de deasupra Mării Negre.

De mai bine de o sută de ani, americanii și rușii par, cumva, să ajungă mereu într-un contact antagonic. În aer, la sol sau pe mare, rușii și americanii au avut mereu ceva de împărțit.

Pe 5 noiembrie, un avion american EP-3 Aries ar fi fost interceptat de o aeronavă rusească SU-27, care a trecut razant, cu mare viteză, prin fața pilotului american.

„În data de 5 noiembrie 2018, un avion american EP-3 Aries a fost interceptat în spaţiul aerian internaţional de deasupra Mării Negre de un avion rusesc SU-27. Interacţiunea este considerată nesigură având în vedere că avionul SU-27 a trecut cu viteză mare exact prin faţa avionului, punând în pericol piloţii şi echipajul”, scriu într-un comunicat de presă Forțele Navale Americane din Europa și Africa.

Din punctul de vedere al dreptului internațional, avionul rusesc SU-27 nu a încălcat niciun acord, pentru că zbura în spațiul aerian internațional, unde orice aeronavă are dreptul să decoleze, militară sau comercială.

Totuși, Forțele Navale Americane atrag atenția asupra faptului că aeronava rusească a pus în pericol viața pilotului american din cauza acelei manevre riscante. Echipajul de pe EP – 3 a raportat turbulenţe după prima interacţiune şi vibraţii după cea de a doua. Durata interceptării a fost de aproximativ 25 de minute.

„Deşi armata rusă are dreptul să facă manevre în spaţiul aerian internaţional, interacţiunea a fost iresponsabilă. Aşteptăm să se conformeze standardelor internaţionale, attfel încât să fie garantată securitatea şi să fie prevenite incidentele, inclusiv Acordului din 1972 pentru prevenirea incidentelor în zonele maritime internaţionale. Acţiunile lipsite de siguranţă amplifică riscul unor erori şi cresc posibilitatea unor coliziuni în aer”, mai spun americanii.

Armata Statelor Unite are o prezență militară consistentă în așa-numitul Flanc Estic, cea mai mare concentrare de echipament și tehnică militară fiind în Marea Neagră. România este unul dintre statele est-europene direct implicate în apărarea Flancului Estic, în colaborare cu forțele NATO.

Rusia încă este considerată o amenințare de către aliații NATO din cauza tendințelor expansioniste și a politicii externe destul de agresive a lui Vladimir Putin. La rândul lor, rușii văd în NATO o amenințare pe măsură ce tot mai multe state aderă la organizația politico-militară.

Deși relațiile diplomatice dintre SUA și Rusia s-au mai detensionat după venirea în fruntea Statelor Unite a lui Donald Trump, încă există animozități între cele două țări pentru că au viziuni diferite în ceea ce privește politicile externe și zonele de influență. În plus, chiar dacă SUA are o prezență care ar trebui să liniștească România, Rusia supraveghează constant mișcările americanilor în Marea Neagră. Interceptarea aeriană din 5 noiembrie, s-ar putea să facă parte din strategia Rusiei de a menține sub observație intențiile NATO.