Avertizare ANM 27 ianuarie. Ce zone vor fi afectate de cod galben de fenomene periculoase

Specialiștii de la ANM au emis, luni, 27 ianuarie, mai multe avertizări cod galben de fenomene periculoase pentru mai multe județe din România. Ce zone vor fi afectate?

Avertizare ANM 27 ianuarie. Zone afectat de cod galben de fenomene periculoase

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis, luni, 27 ianuarie 2020, mai multe avertizări cod galben de fenomene periculoase pentru mai multe județe din țară. Meteorologii anunță ploaie care izolat favorizează depuneri de polei până la ora 09:00, în Arad, Bihor și Timiș.

În județele Brăila, Ialomița, Buzău și Călărași, până la ora 10:00, va fi ceață ce determină reducerea vizibilității local sub 200 de metri.

Aceleași fenomene se vor semnala și în Covasna, Brașov și Harghita. Va fi ceață ce determină reducerea vizibilității local sub 200 de metri. Totodată, și în Constanța și Tulcea va fi ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Anunțul ANM

Data emiterii : 27-01-2020 ora 7

Valabil de la : 27-01-2020 ora 8:00 până la : 27-01-2020 ora 9:00

In zona : Județul Arad: Pecica, Nădlac, Curtici, Macea, Secusigiu, Semlac, Șeitin, Iratoșu, Grăniceri, Socodor, Peregu Mare, Pilu, Dorobanți, Zerind;

Județul Bihor: Ciumeghiu, Avram Iancu;

Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Șandra, Saravale, Gottlob, Pesac, Beba Veche, Valcani;

Se vor semnala : ploaie care izolat favorizează depuneri de polei

Cum va fi vremea azi?

Luni, 27 ianuarie, vremea va fi în general închisă, iar în cea mai mare parte a teritoriului valorile termice se vor menține peste mediile multianuale. Temporar se vor semnala ploi slabe, ziua în jumătatea de vest, iar spre seară și noaptea în centru și sud-est și izolat în vest. În zona de munte treptat vor predomina ninsorile, iar în Transilvania și posibil în Maramureș în a doua parte a intervalului se vor înregistra precipitații mixte. Izolat vor fi condiții de polei. Maximele vor fi cuprinse între 1 și 11 grade Celsius, iar cele minime între -3 și 6 grade Celsius. Pe arii restrânse se va semnala ceața.