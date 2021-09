Avertisment dur din partea unui specialist. Cât de repede vor fi închise şcolile imediat după debutul noului an. Vestea care va întrista toţi românii

Un specialist român renumit a lansat un avertisment dur, înainte ca anul școlar 2021-2022 să înceapă. Potrivit declarațiilor acestuia, școlile din România vor fi închise imediat după debutul noului an, iar elevii vor fi trimiși acasă.

Cercetătorul român Octavian Jurma rupe tăcerea cu puțin înainte ca școala să înceapă la data de 13 septembrie. Din datele publicate, marți, 31 august, în mediul online de către specialist, reiese faptul că multe unități de învățământ se vor închide în două săptămâni după începerea noului an școlar.

Anunțul făcut de Jurma le dă fiori părinților, care nu știu ce să mai creadă. Pe de o parte, autoritățile au ridicat pragul de incidență la care se ia această decizie de la 3 la 6 cazuri la mia de locuitori. Pe de altă parte, cercetătorul român vine și spune că elevii nu sunt în siguranță în bănci, din cauza răspândirii variantei Delta a coronavirusului.

Medicul estimează că, în contextul răspândirii acestei noi variante de COVID-19, multe unități de învățământ se vor închide în 10 zile după începerea noului an școlar.

”Azi judetul Ilfov a ajuns si oficial la incidenta de 1 la mie. Tot astazi, Bucuresti a depasit incidenta de 1 la 1000 in formula standard o va depasi oficial probabil pana la finalul acestei saptamani (iar pe cea de 2 la mie in 2 saptamani).

Inainte de valul 3, depasirea acest prag ar fi atras multa atentie si agitatie pentru ca e pragul la care clasele incepeau sa intre in online dupa o strategie atent gandita de Ministerul Santatii in colaborare cu Ministerul Educatiei. Acum acest prag a fost ridicat la 6 la mie fara nici o alta masura compensatorie de siguranta si triaj epidemiologic”, a scris cercetătorul pe Facebook.