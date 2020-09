Austria – România, live stream online în Liga Naţiunilor. Video online pe ProTV şi Playtech.ro

România joacă astăzi al doilea meci din Liga Naţiunilor, în Austria, contra favoritei grupei. Partida este programată în această seară, de la ora 21:45, la Klagenfurt. În prima etapă, „tricolorii” au terminat la egalitate în faţa Irlandei de Nord, scor 1-1. În vreme ce adversara de luni a obţinut o victorie în Norvegia, scor 2-1. Un succes în Austria i-ar pune pe elevii lui Mirel Rădoi într-o postură excelentă pentru a câştiga această grupă. În vreme ce un eşec ar însemna că adversara de astăzi ar lua deja un avans de cinci puncte.

România – Austria, în Liga Naţiunilor. Start de la 21:45, cu „tricolorii” pornind ca outsideri

Mirel Rădoi şi-a lăudat jucătorii pentru prestaţia din partida de luni, astfel că ar putea să folosească aceeaşi formulă de start. Rămâne de văzut dacă Ianis Hagi, care a fost scos la pauză în partida contra britanicilor, va mai avea o şansă de la selecţioner. Partida Austria – România, a doua a „tricolorilor” din Liga Naţiunilor, va fi transmisă de ProTV, televiziunea care deţine drepturile TV ale competiţiei. Poate fi urmărită live video aici, dar şi în format live text pe Playtech.ro.

Ianis Hagi a surprins pe toată lumea la conferinţa de presă. A declarat că duelul cu Austria va fi mai uşor decât cel cu Irlanda de Nord, de vineri. O opinie care nu o împărtăşesc şi bookmakerii, care o dau pe Austria ca mare favorită. Cotă 1,68 pentru un succes al gazdelor, în vreme ce pariorii care au încredere în România pot lua o avere. Cotă 5,50 pentru succesul selecţionatei lui Rădoi.

„A fost dezamăgire în vestiar după meciul cu Irlanda de Nord, dar trebuie să gestionăm astfel de momente, cu siguranță vom fi pregătiți pentru meciul cu Austria. Cred că ne va fi mai ușor cu Austria decât cu Irlanda de Nord. Vom juca în deplasare, cu o echipă mai bine cotată, care va ieși la joc, va ataca mai mult și noi vom avea spații mai mari. Trebuie să jucăm pe punctele lor slabe și să obținem un rezultat pozitiv”, a declarat Ianis Hagi pentru FRF, înaintea partidei din Austria. Program de foc pentru Rădoi, după un an de stat pe bară! Meciul cu Islanda, decisiv pentru mandatul său

După aproape un an fără meciuri oficiale, Mirel Rădoi are un program infernal ca selecţioner al echipei naţionale. Va juca în luna octombrie cele mai importante meciuri din mandatul său. Contra Islandei, primul baraj pentru calificarea la Euro 2020. Competiţie care şi-a păstrat numele, dar nu şi data. A fost mutată pentru anul viitor din cauza pandemiei de coronavirus. Iar România este printre ţările gazdă. Dacă va trece de Islanda, România va mai juca şi împotriva învingătoarei dintre Bulgaria şi Ungaria pentru un loc la turneul final continental. Apoi, tot până la finalul acestui an, se joacă şi cele patru partide rămase de disputat din Liga Naţiunilor. Două dueluri cu Norvegia, plus retururile cu Irlanda de Nord şi Austria.