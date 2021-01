Aurelian Temișan a făcut anunțul despre căsnicia sa, după 26 de ani. Fanii au reacționat imediat

Aurelian Temișan și-a surprins fanii cu un anunț deosebit despre căsnicia sa. Cum au reacționat internauții la vestea pe care le-a oferit-o într-un mesaj special pe rețelele de socializare? Ce mărturii a făcut cunoscutul jurat de la emisiunea „Te cunosc de Undeva”.

Aurelian Temișan, anunț surprinzător despre mariajul său

Unul din cele mai longevive cupluri de la noi este format din Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Cei doi artiști se află deja de zeci de ani în vizorul românilor, iar tot timpul au fost un exemplu de eleganță, liniște, responsabilitate și discreție.

Deși se perindă prin domeniul mondenului datorită meseriilor, niciodată nu au fost protagoniștii unor scandaluri din această sferă, preferând să păstreze toate detaliile despre viața personală extrem de departe de ochii lumii.

Acum, nașul de cununie al Andreei Bălan în mariajul ei cu George Burcea a venit cu un mesaj care i-a emoționat pe mulți. Artistul a postat câteva rânduri despre iubirea pe care i-o poartă mamei copilului său în anul lor aniversar. Amorezii au împlinit 26 de ani de când se cunosc și se iubesc la nebunie, cu bune și rele, fiind dovada vie că există dragoste adevărată.

„Ani buni, frumosi, intensi, cu planuri, cu dezamagiri”

„26 de ani, pana acum, de cand ne-am cunoscut. Ani buni, frumosi, intensi, cu planuri, cu dezamagiri, cu reusite, ani in doi, dupa care in trei, dar in aproape toti anii cu animalute in casa, ani in care am asistat la nasteri, in care ne-am pierdut oameni pe care i-am iubit, ani in care am botezat, am cununat, am jucat impreuna in multe spectacole, ani in care am cantat, am ras, am aplaudat si am fost aplaudati… dar cel mai important e ca am fost sanatosi si ca am fost si suntem impreuna.

Sa tot fim! Cu voi in preajma, sa va bucuram ca pana acum si sa simtim ca mai vreti… si mai vreti… si mai vreti… 🤗🌞#family #noidoi #26deani #aniversare #monicadavidescu II #temisan II”, a scris juratul de la „Te cunosc de undeva” pe pagina sa oficială de Facebook.

Care e secretul unei căsnicii fericite?

Monica Davidescu: Avem aceleași planuri, aceleași vise.

Aurelian Temișan: Avem culori comune (ale meseriei) și idealuri comune.

Monica Davidescu: Nu o definim, o trăim. Căsătoria este un concept de echipă.

Aurelian Temișan: Nu definesc ceva ce este în continuă mișcare. Căsătoria este libertate în doi.

Monica Davidescu: Eu spun totul, repede. El tace. Gata cearta.

Aurelian Temișan: Monica țipă, eu măsor cu decibelmetru. Când termină, îi cer un pahar cu apă și… punct.

Monica Davidescu: Lucrurile care mă enervează le trec cu vederea. Ca și când nu se întâmplă.

Aurelian Temișan: Dacă ne luam la ceartă din astea, terminam relația demult. Tabieturile trebuie respectate și înțelese. (Sursa: click.ro)