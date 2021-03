Aurel Pădureanu trăiește o dramă din cauza virusului: ”E fratele meu. Dumnezeu să facă o minune”

Vestea că Nelu Ploieșteanu este în stare gravă din cauza noului coronavirus l-a afectat pe Aurel Pădureanu. Iată ce a declarat soțul Corneliei Catanga.

Nelu Ploieșteanu se află la Terapie Intensivă, la spitalul Floreasca, intubat cu o saturație de 50% și cu plămânii afectați în proporție de 70%. Aurel Pădureanu a vorbit cu lacrimi în ochi despre prietenul său și a mărturisit și că a vorbit cu el ultima dată în urmă cu două săptămâni, când se afla la o cântare în Moldova.

Artistul a spus că de când aînceput pandemia de coronavirus în România, acesta trăiește cu o mare frică, pentru el și pentru soția sa. De altfel, Aurel Pădureanu speră ca Nelu Ploieșteanu să-și revină cu bine. Și Cornelia Catanga a postat un mesaj pe contul său de Facebook.

Aurel Pădureanu a mai continuat:

”Să facă Dumnezeu o minune cu el, nu știu că am rămas, nu-mi găsesc cuvintele, vă dau cuvântul meu de om și de onoare, mai ales că suntem de aceeași vârstă. Trăim într-o frică, într-o teamă paralizantă. Și eu am fost răcit, și eu am tușit. Și Cornelia, efectiv, zilele astea, tot la fel a pățit, am răcit, ne ferim. Și Alexandra, la fel, a fost răcit.”, a mai spus Aurel Pădureanu.