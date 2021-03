Nelu Ploieșteanu, în stare gravă la spital. Artistul are covid-19 și familia nu poate lua legătura cu el

În viață există mereu un nou început, ne explica Nelu Ploieșteanu în urmă cu doi ani, după moartea fiului. În luna februarie a lui 2019 s-a retras în munți, dând agitația Capitalei pentru Slănic Moldova. Liniștea nu a durat prea mult. Celebrul lăutar a contractat COVID-19, iar în aceste momente este intubat în stare gravă.

Nelu Ploieșteanu este în stare gravă la spital. Artistul are COVID-19

Jurnalista Mara Bănică a anunțat pe contul personal de Facebook că a vorbit de cu seară cu una dintre fiicele lui nea Nelu, care i-a transmis că solistul este intubat în stare extrem de gravă, fiind infectat cu noul virus, cu o saturație de 50% și cu plămânii afectați în proporție de 70%. Mesajul este un strigăt de disperare al familiei către medicii din Floreasca, care în ultimele 24 de ore nu au comunicat cu fata cântărețului, Aneta.

„In urma cu 2 minute am inchis telefonul cu una dintre fiicele lui nea Nelu Ploiesteanu. Este intubat in stare extrem de grava, bolnav de Covid, cu o saturatie de 50% si cu plamanii afectati in proportie de 70%. Acest mesaj este un strigat disperat al familiei catre medicii de la Floreasca, care in ultimele 24 de ore, stresati si obositi pe buna dreptate, nu au gasit calea de a comunica cu fiica artistului, Aneta.

In astfel de momente, in care parintele tau se lupta pentru fiecare respiratie, ai vrea sa dai viata de la tine, doar ca sa traiasca. Dragi cadre medicale, va e greu de un an de zile in lupta voastra continua. Dar putina empatie si o vorba buna pot schimba enorm starea unui om. Va multumesc”, a notat Mara Bănică, alături de o fotografie cu Nelu Ploieșteanu și părinții ei, la o terasă.

Oamenii se roagă pentru el

„Dumnezeu sa,l apere și sper să aibă puterea de a lupta din tot sufletul cu aceasta boala sa ,și dorească să trăiască/ Sa dea Dumnezeu sa se facă bine !!🙏🙏🙏/ Doamne ajută să se termine totul bine și domnul Nelu să ajungă acasă sănătos.

Dar vă gândiți că această empatie este cerută pentru că este persoană publică și câți oameni de rând și câte familii îndură neglijența și ignoranța cadrelor medicale din Romania, strigător la cer, nu este normal ca familia să nu știe nimic de el de 24h!

Aveți grijă de sănătate, numai prin spitale să nu ajungeți, mai ales în zilele de azi./ nsanatosire grabnica dlui Ploiesteanu! Din pacate sunt multi care nu cred si considera Covid o gripa oarecare. Si eu si familia mea am avut , insa tata la o zi de la intubare a pierdut lupta cu viata! Plamanii i-au fost afectati in proportie de 80%.

Sanatate multa ce o fi o fi dar exista eu am avut am crezut ca mor dar mulțumesc la bunul Dumnezeu ca am reușit sa mi revin nu doresc la nimenia sa treacă prin ce am trecut eu/ La Floreasca mori cu zile. Îmi pare rău. Acum 5 ani soțul meu era să moară pentru ca la rmn era o doamna care desi avea urgenta de la medic sustinea ca are alte urgente”, sunt câteva dintre comentariile urmăritorilor jurnalistei.