Aurel Pădureanu îl face praf pe tatăl lui Nicole Cherry: ‘Îmi este scârbă să vorbesc despre el’. De la ce a pornit totul. EXCLUSIV

Aurel Pădureanu, soțul regretatei artiste de muzică lăutărească Cornelia Catanga, continuă războiul cu tatăl solistei Nicole Cherry, nepoata lui. În timp ce George Ghinea susține că n-a avut o relație prea strânsă cu Aurel Pădureanu, solistul de romanțe îi dă o replica usturătoare: „Îmi este și scârbă să vorbesc despre un om care nu are caracter. Pentru mine, acest om nu reprezintă nimic. Zero ori zero este egal cu zero”, ne-a spus Aurel Pădureanu, pentru impact.ro, despre ruda lui îndepărtată, pe care îl acuză că l-a dat uitării, la greu.

Nicole Cherry e disperată! Unchiul și tatăl ei continuă războiul declarațiilor. „Îmi este și scârbă să vorbesc despre un om care nu are caracter!”

Războiul dintre cei doi bărbați a izbucnit luna trecută, după ce Aurel Pădureanu s-a plâns că familia solistei Nicole Chery nu l-a chemat la o petrecere. Imediat a venit și replica lui George Ghinea:

„Cred că dânsul a îmbătrânit. Sunt niște frustrări d-ale sale. Dacă l-am uitat? Ce putem spune? Eu cu domnul Mitică m-am întâlnit de 15 ori și sunt căsătorit cu soția mea de 29 de ani, sunt ceva ani. Dacă lui îi plac scandalurile, să facă în continuare acest lucru. Altă explicație nu am! Am zis că are anumite frustrări pentru că așa se înțelege, să te duci la televizor și să spui, unei țări întregi, că te-a uitat neamul, nu este frumos”, ne-a declarat acesta, pentru impact. ro

Urmare a acestor declarații, Aurel Pădureanu îl taxează din nou pe tatăl lui Nicole Cherry:

„Nu mă interesează acest om. Îmi este și scârbă să vorbesc despre un om care nu are caracter. Pentru mine acest om nu reprezintă nimic. Zero ori zero este egal cu zero. Eu și soția mea Cornelia am luat-o de mână pe Nicole și am dus-o la Titus Munteanu, ca să o vadă. Nicole este fata nepoatei mele. Eu știu multe despre familia asta, dar mai bine las lucrurile așa cum sunt”.

Aurel Pădureanu: „Îmi este și scârbă să vorbesc despre un om care nu are caracter. Pentru mine acest om nu reprezintă nimic”.

Cuvintele tăioase la adresa tatălui artistei au continuat:

„Pentru mine, omul acesta nu reprezintă nimic, știu că a fost la înmormântarea soției mele, l-am văzut. El înainte de a face cariera asta a fost șofer și acum a ajuns mare impresar. Nu doresc nimic de la el, doar să stea de vorbă cu mine, atâta tot. Mă simt gol sufletește, mă duc și acum la cimitir, la Cornelia, și plâng și îmi urlu durerea. Eu nu am nimic cu fetița aceea, ei sunt oameni răi nu Nicole”.

Regina muzicii lăutărești a încetat din viață pe 26 martie 2021, la scurt timp după ce a fost diagnosticată cu Covid-19. În ultima parte a vieții, s-a confruntat cu numeroase probleme financiare, declarațiile ei, înainte de a părăsi această lume, impresionând o țară întreagă:

„La concertele din martie 2020, am cântat pe mai nimic, doar cât să plătim utilitățile. Din cauza pandemiei, am pierdut spectacole și concerte în valoare de peste 60.000 de euro”, ne declara Cornelia Catanga, pentru impact.ro

După decesul acesteia, soțul și fiul lor, Alex, au fost nevoiți să părăsească vila în care au locuit: