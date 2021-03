Augustin Viziru e dărâmat. Covid-19 a intrat și în familia sa: ”Am internat-o ieri”

Actorul Augustin Viziru trece prin momente grele. Mama acestuia a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, iar starea acesteia nu este una prea bună.

La o emisiune de televiziune, Augustin Viziru a spus că mama sa a ajuns la spital, iar acum este internată la Matei Balș. Augustin Viziru a fost invitat în emisiunea lui Cristi Brancu, acolo unde a povestit că anul trecut, în luna decembrie, a contractat noul virus. Din fericire pentru actor însă, actorul a avut o formă ușoară de coronavirus, doar că acum mama acestuia este infectată cu noul virus, iar starea ei nu este una prea bună. Aceasta este în spital, la Matei Balș, unde este ținută sub supraveghere medicală.

„Nu am o stare tocmai bună, am internat-o ieri pe mama pentru că are COVID. Nu se simte prea bine. Am avut și eu în decembrie anul trecut, sunt în regulă acum, nu am avut mari probleme. Stiu inca ca mama este pe mâini bune. Sincer, îmi era frică de spital, am dus-o la Matei Bals cu Salvarea și totul este bine. Este sub control, conectată la un aparat cu oxigen. Eu sunt mai mămos de fel, de când a plecat tata, care era ALFA suprem, am rămas eu”, a spus Augustin Viziru, la Exclusiv VIP.