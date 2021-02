Cine este și cum arată femeia care l-a convins pe Augustin Viziru să renunțe la burlăcie. Primele declarațiii ale câștigătorului de la Ferma despre căsătorie

Viața din cazinouri a lui Augustin Viziru s-a sfârșit odată ce în viața sa a apărut mama copilului lui. Mult mai tânără decât actorul, femeia i-a pus capac, iar din iubirea lor s-a născut Maria. Cei doi nu formează oficial o familie, căci nu au ajuns să-și jure iubire la altar, dar nu pare că mai e mult până la marele pas.

„Am aflat anul trecut de noua iubită a lui Augustin, de faptul că vor să păstreze sarcina şi că îşi doresc să se căsătorească. Este foarte discret cu viaţa lui particulară şi nu vrea să ştie toată lumea ce face el. Mama lui este foarte fericită că se va aşeza la casa lui şi se bucura că toate îi merg ca pe roate. Se bucură că va mai juca într-un film şi că a «împuşcat» contractul de la Kanal D. Spunea că îi merge de minune şi că i s-au aliniat planetele, că-i merge totul strună.

Nu se gândea că se va accidenta la reality-show-ul de la Kanal D şi a sperat că va sta mai mult ca să facă bani pentru viitoarele evenimente din viaţa lui”, spunea o sursă din anturajul actorului pentru Click, la începutul anului 2020, când acesta încă nu făcuse publică actuala relație.

Lucrurile s-au petrecut cu repeziciune între cei doi, iar rodul iubirii lor a venit pe lume anul trecut, când viața vedetei s-a schimbat complet, a mărturisit chiar el. Acesta dorește în continuare să își țină viața privată departe de ochii lumii îndeosebi pentru faptul că mama copilului lui nu vrea să trăiască în lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, din când în când, dă de veste că urmează noi evenimente în viața sa. Recent, el a povestit că este pregătit să spună cel mai sincer ”da” din viața sa.

Actorul mărturisește că acum se ocupă și de treburi casnice și că își ajută partenera cum poate, pentru a se asigura că nu este copleșită de sarcini. Vedeta a încheiat prin a declara că își apreciază mult iubita pentru că se dedică în totalitate copilului și nu numai.

„E greu și pentru ea. Nu e ușor. Îmi crește inima când o văd. Văd câtă dăruire are. La un moment dat i-am zis: «Cheam-o pe mama ta să te ajute». Și a zis nu, nu. E foarte atentă și își dorește foarte mult să fie alături de copil. Noroc. Nu știu de ce am parte de norocul ăsta în viață. De fapt știu de ce, că-s băiat bun. Eu îmi doresc să-i ofer absolut tot ce îmi stă mie în putință ca ea să se concentreze strict pe creșterea copilului. În rest să nu trebuiască să facă nimic. Am început să dau cu mopul prin casă. Să fac curățenie”, a povestit actorul.