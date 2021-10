Augustin Viziru a căpăcit-o pe Diana Dumitrescu. Actorul a recunoscut tot

Actorii de telenovele Doiniţa Oancea şi Augustin Viziru s-au împrietenit pe platourile de filmare, în urmă cu mulți ani, iar de atunci continuă să fie foarte buni amici. Prezenți la o emisiune TV foarte cunoscută, cei doi au făcut dezvăluiri neașteptate despre momentele mai puțin știute de telespectatori. Actorul a recunoscut că a „bătut-o” pe Diana Dumitrescu, colega lui de platou.

Augustin Viziru a cunoscut faima cu rolurile jucate în numeroase telenovele românești. În filme s-a iubit cu nume grele din showbiz-ul românesc, cum este blondina Diana Dumitrescu. Deși fiecare este la casa lui acum, Augustin Viziru își amintește de anumite secvențe care i-au rămas în cap din timpul filmărilor. Unele sunt memorabile.

În ediția din 4 octombrie a emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV, celebrul actor a dezvăluit ce-i făcea Dianei Dumitrescu pe platoul de filmare. Detaliile au fost oferite în prezența Doiniței Oancea, foarte bună prietenă cu Augustin Viziru.

Oancea: „E, dădeai pe lângă. (…) Am avut o discuție cu pupatul, pupatul mai e cu mai e, dar palmele sunt pe bune. Eu am avut buza spartă.”

Oancea: „Nu mă pot uita, sunt niște amintiri care mă bucură, dar și întristează. Momentele ăstea nu am cum să le reproduc.”

Cei doi actori păstrează legătura și cu alte vedete din telenovele, iar bruneta a recunoscut că l-a apreciat și iubit pe Gheorghe Visu de când l-a cunoscut.

Doinița Oancea: L-am iubit de când l-am cunoscut, îl iubesc în continuare. Un om extraordinar, un artist de la care am învățat foarte multe.

Augustin Viziru: Noi am avut un noroc fantastic, am putut să colaborăm cu niște monștrii ai cinematografiei românești, am putut să furăm și noi meserie.

Doinița Oancea: Se pare că rămâi în memoria oamenilor cu cel mai important proiect. Ăsta o să rămână pe viață, este valabil și pentru el, dar și pentru mămica (n.r. Carmen Tănase) și mulți alții.”, au spus cei doi în emisiunea lui Cătălin Măruță.