AUDIO Cumpănașu, propunere indecentă unei eleve. Ce a putut să îi spună e șocant

Celebrul avocat Alexandru Cumpănașu este în mijlocul unui posibil scandal. Informațiile apărute de ceva vreme în spațiul public, îl pun într-o postură extrem de delicată. Pe fir au intrat deja și organele de poliție care au anunțat demararea unei achete.

De ceva vreme circulă în spațiul public înregistrări în care personajele principale sunt Alexandru Cumpănașu și o minoră de 14 ani. Conform celor care au făcut publice înregistrările, par a fi mai mult decât conversații prietenești.

Cei de la Rise Project au dat publcității mai multe înregistrări audio, care ar data de aproximativ un an, dintre Alexandru Cumpănașu și o tânără minoră. Conform acestora, înregistrările au fost făcute pe celebra rețea Tik Tok cu un an în urmă. Din discuții reiese un comportament cel puțin bizar din partea avcocatului.

Rise Project mai spun că în discuția înregistrată se mai aud și ieșirile necontrolate ale lui Cumpănașu. Reacțiile acestuia ar fi avut loc după ce comportamentul i-a fost reclamat pe câteva grupuri interne de comunicare ale celor care-i urmăresc postările pe rețeaua de socializare. Într-o altă înregistrare se pare că avocatul Cumpănașu îi făcea declarații de dragoste unei minore, spunându-i că o iubește.

Întrebat despre aceste înregistrări, Alexandru Cumpănașu a declarat că respectiva înregistrare este autentică, dar nu este ce pare a fi. Avocatul ar fi spus că respectiva înregistare făcea parte dintr-un așa-zis scenariu de a-i demasca pe trădătoriii infiltrați în grupul de whatsapp făcut de fanii acestuia. Planul ar fi fost pus la cale de minora în cauză și de avocat. Ulterior tânăra posta adevărul despre înregistrare pe contul ei de Facebook, declarând:

”De câteva luni, anumite minți înguste, adunate prin diverse grupuri să bârfească, că la asta se rezumă viața lor, “coc” “marea demascare a lui Cumpănașu”. (…) M-am gândit să le stric “surpriza”. Pam-pam! Anunț cu mare fast, scenariul anului: protagoniștii, eu și Alex Cumpănașu. Ce făceam?

Pe amorezii, să prindem niște gâște. Gâște pe care le intuiam doar eu, el nu credea nici pace. Așa că mi-a intrat în joc și i-am dovedit că am dreptate. (…) Așa că dragilor, vizionare plăcută. Mereu mi-a plăcut să fiu prima! So sorry, but not sorry”, a scris adolescenta pe Facebook.