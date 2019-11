Au decis să se căsătorească pe Everest: cu ce au rămas din aventura teribilă

Un cuplu a decis să intre în Cartea Recordurilor prin oficierea căsătoriei. În acest scop, s-au ancorat la aventura vieții lor, pe Everest.

În contextul în care nunta din viața unui om ar trebui să fie un eveniment unic, nu ar trebui să vină ca o surpriză efortul supraomenesc al unora de a transforma acel proces în ceva memorabil. Prea puțini sunt însă la fel de ambțioși precum Ashley Schmeider și James Sisson. Ea are 32 de ani și el are 35 de ani, ambii sunt din Statele Unite și au petrecut un an de zile pentru a planifica nunta și pentru a se antrena pentru călătoria pe care urmau să o efectueze împreună.

Cei doi erau împreună de mulți ani și ca un fel de glumă au decis că, dacă se vor căsători vreodată, o vor face pe vârful Everest, în munții Himalaya. În mod suspect, chiar și atunci când s-au decis că a venit timpul să se căsătorească, și-au respectat decizia de acum câțiva ani.

În contextul în care erau convinși că o nuntă tradițională nu este pentru ei, cuplul din California a început să studieze ce trebuie să facă pentru a ajunge pe cel mai înalt vârf din lume. Din fericire pentru ei, au găsit și un fotograf suficient de inconștient încât să le fie alături în această aventură. Numele lui este Charleton Churchill.

În mod previzibil, când au ajuns în Nepal, și-au dat seama că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Vremea nefavorabilă le-a făcut escaladarea foarte dificilă și întreaga aventură a durat aproximativ trei săptămâni de chin. În final, cei doi au fost entuziasmați că au trecut prin asta împreună și sunt de părere că, indiferent cât de dificilă a fost experiența, i-a maturizat și a transformat relația lor într-una mai puternică. Dacă au putut să treacă prin frigul, vântul și răul de înălțime de pe Everest, sunt convinși că pot să facă orice împreună.