Atenție, șoferi! Un bărbat a plătit o amendă de 1305 lei pentru această greșeală banală: „Dumneavoastă vorbiți serios?”

Vești proaste pentru șoferi, după ce polițiștii au început să dea amenzi usturătoare pentru neregulile întâlnite în trafic. Recent, Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe pagina de Facebook o situație în care un șofer nedisciplinat a încasat o amendă uriașă pentru încălcarea regulilor de circulație. Acest semnal este tras pentru a avertiza și restul șoferilor care apelează frecvent la acest gest interzis prin lege.

Polițiștii au început să pună în aplicare legea

Majoritarea șoferilor români mizează pe neatenția polițiștilor din trafic pentru a “fenta” regulile. Acest lucru se întâmplă frecvent atât în situația vitezei, cât și în cea a vorbitului la telefon sau aruncatul chiștocului de țigară pe jos.

În urmă cu câteva ore, pe pagina de Facebook a MAI a fost prezentată o situație în care s-a pus în aplicare o lege apărută în luna martie a acestui an.

Potrivit noilor reguli din Codul Rutier, șoferii care aruncă țigări sau chiștoace pe stradă vor primi amenzi drastice. Fapta se încadrează în clasa a IV-a de sancțiuni fiind la fel de gravă precum adresarea de injurii sau precum neechiparea autovehiculu cu anvelope specifice anotimpului.

Dialogul de mai jos a a fost redat de reprezentanții MAI și redă discuția care a avut loc între polițist și șoferul vinovat. În urma intervenției organelor de poliție, șoferul a părut șocat de ceea ce afla cu privire la încălcarea legii, având impresia că nu a făcut nimic greșit.

„- Bună seara! Vă rog să-mi prezentați documentele dumneavoastră.

– Bună seara! Sunt parcat de 15 minute pe locul acesta, nu am încălcat nicio regulă de circulație. De ce vreți documentele?

– Pentru că vă lipsește ceva din mașină.

– Mașina e an de fabricație 2019, doamnă polițist. Are toate dotările. Ce să lipsească de pe ea?

– Din mașină lipsește, nu de pe mașină.

– Și care e diferența?

– Diferența este chiștocul de țigară pe care l-ați aruncat pe jos. Normal trebuia să fie în scrumiera din mașină, nu pe asfalt.

– Păi, nu are scrumieră.

– Vedeți, nu are toate dotările. Puteați să includeți și scrumiera dacă știați că fumați în mașină. 1305 lei vă costă.

– Atât e o scrumieră?

– Nu, domnule. Atât este amenda. Conform legii este interzis aruncatul, pe drumurile publice, din autovehicule a obiectelor, materialelor sau substanțelor. Sancțiunea este între 9 și 20 de puncte.

– Dumneavoastră vorbiți serios?

– Uitându-mă la țigara de pe jos, vă spun că vorbesc foarte serios”, este relatarea postată de MAI.