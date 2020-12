Atenție, șoferi. Fenomenul extrem de periculos care a apărut de curând. Românii au mari probleme

Specialiştii atenţionează şoferii din România cu privire la un fenomen extrem de periculos care a apărut de curând pe şosele. Despre ce este vorba şi cum trebuie adaptată viteza în aceste condiţii.

Odată cu sezonul rece apar şi problemele pentru şoferii din România. Astfel, pentru evitarea accidentelor, specialiştii atrag atenţia despre un fenomen extrem de periculos care a apărut de curând pe şosele. Acesta este cauzat de diferenţele mari de temperatură de la nivelul asfaltului. Este vorba despre “gheața neagră”, o peliculă fină de polei incolor, fiind astfel greu de detectat de către conducătorii auto.

Se pare că momentul propice pentru formarea acesteia este dimineața, seara sau noaptea, deoarece în timpul zilei asfaltul curat se încălzește suficient pentru a împiedica apariția acestui fenomen. Desigur, asta nu înseamnă că ziua este imposibil să întâlnim fenomenul pe şosele. Acesta poate apărea în zonele umbrite sau pe poduri, unde asfaltul este mai rece din cauza curenţilor de aer.

”Putem merge pe un carosabil umed până la un anumit moment, apoi intrăm pe gheață sau pe polei (gheață neagră) pentru că, din diferite motive a scăzut temperatura asfaltului.

Asta se întâmplă fie că am ieșit din localitate, unde avem temperatură mai mare decât în afara localității, fie că am trecut dintr-o zonă unde a bătut soarele și asfaltul este mai cald, într-o zonă unde a fost umbră și asfaltul este mai rece, fie că am urcat pe un pod unde poate să fie polei.

Sunt multe motive pe care le putem înşira. Astfel aderența se schimbă, de la una bună, la una rea și ne poate pune în pericol”, a explicat celebrul pilot Titi Aur.