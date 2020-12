EXCLUSIV Se carantinează București?! Informații de ultimă oră, ce se întâmplă de săptămâna viitoare. Reacția lui Raed Arafat

Bucureştiul va trăi periculos ultimele zile ale acestui an, sub ameninţarea unei posibile decizii de carantinare a metropolei. Ultimele trei zile au adus un număr foarte mare de infectări cu COVID-19, la fiecare 24 de ore, ce a variat între 1.946, marţi şi miercuri, şi 1.762, joi, ce a adus multă îngrijorare pe feţele membrilor Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, cel dintâi chemat să vegheze asupra stării actuale de lucru.

Raed Arafat, despre carantinarea Capitalei. Cum va fi Bucureștiului de săptămâna viitoare

Şi în ciuda declaraţiilor, uşor optimiste, ale prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, care e şi preşedintele Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, ca şi cele ale primarului general, Nicuşor Dan, cum că Bucureştiul nu va fi carantinat, în fapt situaţia e mult mai complicată.

‘‘Următoarele trei sau patru zile vor fi extrem de importante în această chestiune. Mai ales dacă numărul infectărilor la 24 de ore va continua să fie mare sau chiar să crească, atunci e greu de crezut că decizia de carantină a Bucureştiului mai poate fi amânată‘‘, au declarat pentru impact.ro surse bine informate din anturajul Comitetului bucureştean pentru Situaţii de Urgenţă.

Pe de o parte, există o presiune constantă din partea medicilor care susţin, aproape in corpore, varianta carantinării. ‘‘Ce se întâmplă acum în Bucureşti poate uşor scăpa de sub control. Noile cazuri sporite de infectări, vin şi din faptul că am introdus o caricatură de carantină în numeroase oraşe şi comune de lângă Bucureşti. Or, carantina asta a fost de ochii lumii, cu extreme de puţine controale. Pentru mine, o carantină e o perioadă în acre nu se intră, nu se iese. Sau dacă într-adevăr trebuie să faci ceva, atunci îţi asumi!

Cum Ilfovul e un fel de dormitor al Capitalei, nu ar trebui să ne mire numărul mare de noi îmbolnăviri. Unde există o densitate mare a populaţiei, există şi o rată mare de transmitere a infecţiei‘‘, a declarat pentru impact.ro, Sandra Alexiu, preşedintele AsociaţieiMedicilor de Familie din Bucureşti-Ilfov.

Ea crede că Bucureştiul trebuie să ia modelul altor mari oraşe de la noi sau de afară, precum Sibiul sau Parisul, care nu au pregetat să încerce să se protejeze cât mai bine, inclusiv prin intermediul carantinei. ‘‘Măsurile ce vor veni vor avea efecte abia după două săptămâni. Să nu uităm asta!‘‘, mai spune doctorul Sandra Alexiu.

„Eu doar semnez, nu decid”

Ea ne-a mai spus că face aproape zilnic naveta între Măgurele şi Bucureşti şi nici un echipaj de Poliţie nu a oprit-o în ultimele săptămâni ca să-i ceară actele şi declaraţia pe propria răspundere, dat fiind că în zonă fusese declarată carantina.

Pe de altă parte, până la finele acestei săptămâni e de aşteptat un nou punct de vedere din partea Direcţiei de Sănătate Publică pe tema infectărilor cu COVID.

Sunt de aşteptat în aceste condiţii, cel puţin, prelungirea stării de carantină pe timp de noapte, între orele 23.00 şi 5.00, dar şi înăsprirea controalelor la intrarea în diverse magazine, supermarketuri şi malluri, precum şi a raziilor echipajelor de Poliţie şi Jandarmerie. Va conta, pare-se, şi agenda politică a acestor zile, când se negociază formarea unui nou govern ce se doreşte a fi instalat cât mai curând posibil, poate chiar până la Crăciun, sau cel mai târziu înainte de Anul Nou.