Atenție, șoferi. Cum poți fi păcălit ușor la service. Ajungi să plătești sume astronomice

Reclamații cu carul din partea multora din rândul șoferilor au venit către service-urile auto. Cum sunt aceștia păcăliți și care este atenționarea ANPC în privința unor astfel de țepe?

Autoritatea pentru protecția consumatorului a început o serie de controale la service-urile auto din toată România, după ce au fost sesizate numeroase reclamații de la consumatori și trransportatori cu privire la practici comerciale incorecte și facturi cu un preț mult mai ridicat decât ar fi trebuit. Paul Anghel, director general al ANPC, a susținut că a analizat conduita unor astfel de unități și a ajuns la concluzia că practicile lor sunt total incorecte în relația cu consumatorii, mai ales aflându-se acum în prezența unei deformări substanțiale a comportamentului economic al acestora.

Practicile comerciale folosite de unele service-uri sunt deja cunoscute în rândul șoferilor acum. Din fericire, controalele urmează să fie prelungite pentru cât timp este necesar. Inspectorii au constatat în special că unitatea reparatoare viciază acordul consumatorului, expunând două argumente posibile care se află în total dezacord cu orice mecanism legal de stabilire a prețului unor servicii.

„Şi spun asta după ce, analizând informarea pe care o oferă service-ul auto în legătură cu ora de manoperă afişată şi cuantumul aceleiaşi ore aflate pe factură care ar urma să fie achitată fie de consumator şi în unele cazuri de către asigurator, rezultă nişte valori diferite, de la 59,9 lei plus TVA până la 350 lei plus TVA, sau uneori chiar şi 1.000 lei plus TVA pentru acelaşi autoturism efectuând aceeaşi operaţiune. Facturile „umflate” inclusiv cu ore de manoperă cu 500% mai mari decât preţurile practicate în mod normal afectează consumatorul din două perspective: una ar fi aceea a creşterii costurilor de asigurare în anul următor, în condiţiile creşterii poliţei de asigurare ca urmare a unor cheltuieli ocazionate de un eveniment asigurat,”

Paul Anghel, director genral ANPC