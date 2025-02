Fiica Ioanei Ginghină, reacție acidă după ce Alexandru Papadopol s-a recăsătorit: „L-a durut pe tata undeva că m-am supărat”

Un moment dificil pentru orice adolescent care a fost martorul separării părinților a fost o nouă sursă de suferință pentru fiica Ioanei Ginghină. Actrița a dezvăluit ce reacție acidă a avut tânăra după ce Alexandru Papadopol s-a recăsătorit.

Alexandru Papadopol și Ioana Ginghină au divorțat în 2019, după 12 ani de căsnicie. Anii au trecut, iar cei doi actori au reușit să depășească acele momente grele, fiecare găsind fericirea alături de alte persoane.

Recent, Alexandru Papadopol s-a căsătorit din nou, iar Ioana Ginghină a declarat că fiica lor, Ruxandra, nu a fost fericită să afle vestea din presă și nu a dorit să participe la cununia civilă. Ea a subliniat că adolescenta ar fi preferat să afle despre eveniment direct de la tatăl ei, nu din mass-media.

Invitată în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, artista a vorbit despre suferința fiicei sale.

„Tu știi cât de amărâtă a fost copila asta în acele zile? Știi ce mi-a zis după ce a apărut tot în presă? Am avut repetiție în dimineața aia, dar când am ajuns acasă, am găsit-o atât de mâhnită…mi-a zis un singur lucru: „L-a durut pe tata undeva că m-am supărat eu””, a povestit Ioana Ginghină.