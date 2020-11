Atenție, șoferi. Ce probleme rare au toți românii care pleacă azi cu mașina

Șoferii trebuie să fie atenți la câteva detalii dacă pleacă azi cu mașina. Ce se întâmplă și care sunt problemele pe care ar putea să le întâmpine pe carosabil? O avertizare a specialiștilor îi pune pe conducătorii auto pe gânduri.

Meteorologii au emis o nouă prognoză care nu-i avantajează deloc pe cei care trebuie sau aleg să conducă azi. Coform Administrației Naționale de Meteorologie, până la orele 08:00 au fost avertizate județele: Constanța, Tulcea, Brăila, Ialomiţa, Argeş, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman și Dâmboviţa. O altă avertizare care este valabilă până la orele 08:30 a fost emisă pentru județul Alba. Până la orele 09:00, județele Galați, Vrancea, Iași și Vaslui sunt avertizare, iar mai multe localități din Harghita până la ora 10:00. În vestul țării vremea va fi în mare parte închisă, cu valori termice scăzute față de normalul perioadei. Cerul va fi noros, iar aria precipitațiilor se va extinde treptat. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar noaptea și dimineața va fi polei.

„În majoritatea regiunilor, vremea va fi în general închisã, cu precipitaţii pe arii mai extinse în sud, centru şi est. Vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri în sud-est şi izolat pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 şi 5 grade, mai ridicate în Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse, în marea lor majoritate, între -7 şi 2 grade. Se va semnala ceaţã – dimineaţa şi noaptea, cu precãdere în regiunile vestice şi nord-vestice, iar izolat şi trecãtor şi în restul teritoriului”, arată antena3. ro.

„Valabil de la : 29-11-2020 ora 10:00 până la : 29-11-2020 ora 14:00 In zona : Județul Constanta; Județul Tulcea; Se vor semnala : local – ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m. Valabil de la : 29-11-2020 ora 10:00 până la : 29-11-2020 ora 12:00 In zona : Județul Brăila; Județul Ialomiţa; Județul Călăraşi; Județul Giurgiu; Județul Teleorman; Valabil de la : 29-11-2020 ora 10:00 până la : 29-11-2020 ora 13:00 In zona : Județul Olt; Județul Dolj; Se vor semnala : local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m şi izolat sub 50 m. Valabil de la : 29-11-2020 ora 9:00 până la : 29-11-2020 ora 12:00 In zona : Județul Neamţ: Piatra-Neamț, Roman, Săbăoani, Roznov, Borlești, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Bodești, Trifești, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Icușești, Botești, Bârgăuani, Mărgineni, Bahna, Secuieni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Războieni, Dragomirești, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Văleni, Pâncești, Dobreni, Bira, Poienari; Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m”

Administrația Națională de Meteorologie