Atenție, părinți! Prin ce spaimă cumplită a trecut Adi Nartea, actorul din serialul Vlad, după ce a mers cu soția și fetița de patru ani în parc

Protagonistul din serialul Vlad a trăit momente de panică, atunci când a mers alături de soția și fiica lui, în parc, pentru a petrece clipe în familie. Adi Nartea a avut parte de un episod considerat de coșmar, pentru orice părinte. Actorul s-a văzut nevoit să acționeze rapid, la fel ca-n serialul în care joacă, pentru că lucrurile puteau deveni cu mult mai grave, în orice secundă.

Adrian Nartea și soția lui, Alina, au trecut de curând prin momente horror, după ce fiica lor s-a accidentat grav, la locul de joacă. Se pare că micuța a avut nevoie și de îngrijiri medicale, în urma incidentului considerat șocant, iar părinții săi s-au speriat teribil. Chiar actorul din serialul Vlad, difuzat de PRO TV, a făcut aceste mărturisiri, neștiute până acum de către fanii show-ului. A povestit totul când a participat la un eveniment monden, cu câteva zile în urmă, acolo unde a fost prezentă și familia sa.

“Eram toți trei în parc, ne plimbam și, la un moment dat, s-a întâmplat un neprevăzut, deci mare atenție la toboganele gonflabile! A sărit cumva în toboganul gonflabil și acolo și-a fracturat femurul. Deci a avut piciorul stâng rupt la femur, a stat în ghips vreo cinci săptămâni, am scos ghipsul și acum suntem în perioada de recuperare. Adică putem să călcăm, să ne sprijinim pe picior, dar mai degrabă preferă să o țin eu în brațe”, a dezvăluit Adi Nartea, potrivit libertatea.ro .

Fiica lui Adrian Nartea a avut parte de un moment cu totul șocant, după ce a căzut pe tobogan și a suferit o fractură foarte gravă. Micuța a fost și ea prezentă alături de tatăl ei celebru la o lansare, acolo unde a fost purtată pe umeri de către actorul principal al serialului Vlad. Cu o seară în urmă, show-ul a fost recompensat cu un trofeu pentru categoria „cel mai bun serial”, la Gala Premiilor TV Mania.

“A fost o perioadă destul de grea mai mult pentru noi, ea s-a adaptat destul de ușor. A fost în ghips și a fost blocată toată articulația coxofemurală, plus tot piciorul, adică a fost un ghips în care nu putea să stea nici măcar în șezut, ceea ce a fost destul de greu. Dar am trecut cu bine, ea, cel puțin, jos pălăria, curajoasă! Am avut și eu și Alina de învățat de la ea în ceea ce privește curajul, răbdarea și adaptarea. Mi s-a părut extraordinar! Chiar o lecție pentru noi”, a mai completat actorul din serialul Vlad.